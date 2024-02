Após quatro meses como prefeita de Limoeiro, Dilmara Amaral é afastada pela Câmara

O retorno da estabilidade política em Limoeiro do Norte durou pouco. Apenas quatro meses depois após ter dado posse a Dilmara Amara como prefeita em substituição a José Maria Lucena, a Câmara Municipal da cidade, aprovou o afastamento da gestora. Com a decisão quase unânime dos vereadores, o presidente da Casa, Darlyson Paxá, assume o Executivo Municipal.

Desde o início do ano passado, Limoeiro do Norte enfrenta instabilidades política. José Maria Lucena, o prefeito eleito em 2020, começou a se ausentar com frequência do Município, chegando a passar meses sem aparecer na cidade. Aos 78 anos, ele enfrenta graves problemas de Saúde.