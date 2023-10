Após derrubada da decisão, TRE-CE deve retomar julgamento da cassação da chapa do PL na segunda

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) deve retomar a análise dos recursos na cassação da chapa de deputados estaduais do PL na próxima segunda-feira (6). Devem ir à pauta de votações os embargos de declaração contra a decisão do plenário de cassar a chapa do partido e também os embargos no caso da suspeição do juiz Érico Silveira.