Ao usar quadro e giz, Cid defende mudança na taxa de juros e tenta aproximar população do debate

O senador Cid Gomes (PDT) sugeriu que o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, “pegue seu bonezinho e peça para sair” do cargo. A declaração do parlamentar cearense foi em audiência na manhã desta terça-feira (25) no Senado Federal. Cid chamou atenção ao fazer dura crítica à política de juros altos no Brasil usando quadro negro e giz.

“Com todo respeito, senhor presidente, isso está muito errado. A iniciativa privada pensa 10 vezes antes de investir em um negócio no Brasil. O melhor negócio hoje é fechar o seu negócio e colocar no mercado financeiro. Isso não pode. Juros altos, além de comprometerem as finanças públicas, comprometem a disposição da iniciativa privada em investir”, criticou o senador.