Ao menos sete deputados federais cearenses podem mudar de partido; veja bastidores das articulações

Em outubro, teremos disputa por três cargos no Legislativo: senadores, deputados estaduais e deputados federais. A formação da bancada deste último cargo é a que mais atrai os olhares e as estratégias das lideranças partidárias por se tratar do cargo por meio do qual são calculados a divisão do fundo eleitoral e também o tempo de propaganda eleitoral no rádio e TV.

Está aberta, portanto, a temporada de negociações em que partidos, independente das ideologias e das questões programáticas, tentam atrair parlamentares com mandados e os deputados buscam se valorizar nas negociações, ou até mesmo, evitar perdas. Tudo está sendo discutido em um cálculo especulativo da suposta votação de cada um dos parlamentares e postulantes aos cargos.

Na bancada cearense na Câmara dos Deputados, pelo menos sete dos 22 parlamentares podem trocar de partido em busca de melhores condições para tentarem a reeleição ao cargo ou mesmo para disputa de outros cargos eletivos. A janela deve trazer novidades para as disputas legislativas, mas também para a sucessão de Camilo Santana (PT).

A quinta-feira, dia 3 de março, marca a abertura da chamada Janela Partidária , período no qual os parlamentares podem trocar de partido, sem risco de perda do mandato. Neste prazo acontecerão as primeiras definições concretas para a Eleição 2022, com a confirmação dos partidos pelos quais as principais lideranças irão às urnas.

A rigor, em âmbito nacional, os partidos querem mais influência e recursos. Para isso, precisam eleger o maior número possível de deputados federais, daí a importância grande que dão à disputa do cargo.

E a janela partidária, que vai até 1º de abril, é o momento de captar as lideranças que tenham, pelo menos em perspectiva, mais influência eleitoral.

Até o fechamento da janela, mais movimentações devem acontecer. Nos bastidores, entretanto, esta coluna apurou as informações que seguem.

Bastidores das movimentações

O deputado federal Capitão Wagner, atualmente no Pros, campeão de votos para o cargo no pleito passado, com mais de 300 mil votos, puxa a fila dos parlamentares que devem trocar de legenda.

Legenda: Deputado federal Capitão Wagner deve ir para o União Brasil

Ele diz já estar com a ficha de filiação ao União Brasil assinada para dar entrada neste início de janela partidária. Wagner quer comandar o partido – que passou a ser o maior do Brasil, após a fusão entre DEM e PSL. Trata-se, portanto, de um ativo importante para o pré-candidato ao governo do Estado.

Célio Studart, o segundo mais votado para o cargo na eleição 2018, com mais de 200 mil votos, também deve ter uma nova legenda.

Legenda: Célio Studart deve deixar o PV e se filiar ao PSD, do ex-vice-governador Domingos Filho

Ele deixa o PV para se filiar ao PSD, do ex-vice-governador Domingos Filhos. A confirmação deve ser também no início do prazo para trocas de partido.

Outro membro da bancada cearense que pode trocar de partido é Danilo Forte. Atualmente no PSDB, ele pode acompanhar outros colegas de legenda que podem também integrar o União Brasil. A possibilidade de troca, entretanto, ainda não é confirmada.

Denis Bezerra, que está no PSB, é outro cujo nome é citado nos bastidores para trocar de legenda. Uma das possibilidades seria uma migração para o PDT, mas o parlamentar nega a possibilidade. Ele diz que tem recebido convites, mas que o foco agora é organizar o congresso estadual do PSB, que ocorrerá no dia 26 de março, fim deste mês.

Genecias Noronha, do Solidariedade, ex-coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional, é outro que integra o banco de apostas para mudança de partido.

Legenda: Genecias Noronha pode deixar o Solidariedade na janela partidária Foto: José Leomar

Uma das possibilidades é ir para o MDB. Para a eleição, entretanto, o candidato apoiado por ele deverá ser o filho, Mateus Noronha.

Pedro Augusto Bezerra é filiado ao PTB, mas está na iminência de deixar a sigla. Desde que o partido mudou sua direção estadual, Pedro estuda buscar novo destino. Ele pode ir para o PDT.

Nas eleições, ainda há possibilidade de ele não ser candidato, abrindo espaço para o pai, Arnon Bezerra, ex-prefeito de Juazeiro do Norte.

Vaidon Oliveira (Pros) foi eleito com a menor votação da bancada cearense em 2018. Com pouco mais de 30 mil votos, ele acabou beneficiado pela alta votação do correligionário Capitão Wagner.

Há a possibilidade que ele deixe o Pros e se filie também ao União Brasil.