Amor e poder: maridos e mulheres dividem prefeituras no Interior e ampliam influência política

As eleições municipais trouxeram um fenômeno curioso que chamou a atenção no cenário político cearense: o domínio político regional de prefeituras por casais. Pelo menos três duplas — marido e mulher — foram eleitas para comandar municípios distintos, criando extensões de poder familiar.

Esse jogo de alianças também se desdobrou em lideranças com mandato, com deputados e deputadas elegendo esposas e esposos a cargos executivos, consolidando um ciclo de controle político e territorial. No Ceará, o casamento não se restringe à vida pessoal, mas se transforma em estratégia de perpetuação política e expansão de influência.

No Maciço de Baturité, Herbelh Mota, após campanha turbulenta, conseguiu a reeleição com quase 80% dos votos em Baturité. Além disso, a família expandiu sua influência política na região após a vitória de Ynara Mota no município vizinho de Guaramiranga. Ela obtece 51,7% dos votos válidos e vai comandar a cidade turística a partir do dia 1º de janeiro.

Na região Norte, mais dois casos de relação entre amor e poder. A prefeita de Irauçuba conseguiu a reeleição com 63,3% dos votos na pequena cidade com pouco mais de 24 mil habitantes. Na cidade vizinha, Itapajé, a população rejeitou a reeleição da prefeita Dra. Gorete e elegeu o candidato Nonatinho, filiado ao Republicanos. Ele é esposo da gestora reeleita em Irauçuba.

Em Cariré, o prefeito Antônio Martins vai para o quarto mandato à frente da Prefeitura. Ele obteve 74,6% dos votos, demonstrando força da liderança. Mas a prova de que ele exta expandindo o poder familiar foi a vitória da sua esposa, Virgínia Aguiar, no município vizinho de Groaíras. Ela estava na oposição e conseguiu tomar o poder na Cidade. Antônio ainda reelegeu o cunhado prefeito de Coreaú, outro município da região.

Amor e influência

O interesse de eleger os parceiros vai bem além da relação matrimonial. Trata-se de uma lógica de poder familiar nas regiões do Estado. Entre os deputados estaduais, por exemplo, Carmelo Neto (PL) foi o principal cabo eleitoral da esposa, Bella Carmelo, eleita vereadora de Fortaleza. Firmo Camurça (União) fez da esposa a prefeita eleita do município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A lista é maior: Sérgio Aguiar (PDT) teve a esposa eleita vice-prefeita de Camocim, cidade de onde já foi prefeita e é o reduto eleitoral da família há décadas. A deputada Jô Farias (PT) é de um grupo político consolidado no município de Horizonte. O esposo dela, Nezinho Farias foi reeleito com 73% dos votos na importante cidade da Região Metropoliana.

Deputados federais

Entre os parlamentares federais, o amor também influencia o exercício da representação popular. Júnior Mano foi o principal articulador da campanha vitoriosa da esposa Giordanna em Nova Russas. Ela obteve uma das mais expressivas votações no Estado: 83,5% dos votos. Fernanda Pessoa (União) ajudou na eleição do esposo, Ézio vice-prefeito de Pacatuba. Fernanda é filha do prefeito reeleito de Maracanaú, Roberto Pessoa.

Outro caso de sucesso nas urnas foi do deputado Robério Monteiro (PDT). A esposa dele, Ana Flávia, foi reeleita em Acaraú com 66% dos votos. Além disso, ele elegeu o filho em Itarema.