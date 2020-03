Pelo menos dois secretários do prefeito Roberto Cláudio estão com o coronavírus

A pandemia do coronavírus, que tem avançado no Ceará, está se disseminando no centro do poder público cearense. Depois do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio ter contraído a doença, pelo menos dois secretários dele também foram infectados. Até o momento, pelo menos, 10 políticos cearenses foram atingidos pela pandemia.

Samuel Dias, secretário de governo da Gestão Municipal, está desde a semana passada em isolamento domiciliar por causa da Covid-19. Ele diz não ter sentido os sintomas da doença, a não ser a perda temporária do olfato. O secretário, entretanto, seguiu trabalhando nas ações da prefeitura no combate à doença em home office. "Estou bem, sem sintomas e cumprindo a quarentena", diz ele.

Outro auxiliar do prefeito infectado foi o secretário municipal de Turismo, Alexandre Pereira. O presidente estadual do partido Cidadania relata que teve quase todos os sintomas da doença, menos a falta de ar. No momento, entretanto, Alexandre Pereira diz estar bem na fase final da recuperação. Ele está com a família, em isolamento domiciliar.

Ainda na semana passada, o prefeito Roberto Cláudio soltou uma nota informando que havia sido contaminado com o coronavírus, mas que estava assintomático. O prefeito segue bem de saúde e está trabalhando em home office, acompanhando ações do município no combate ao coronavírus. O irmão do prefeito, senador em exercício, Prisco Bezerra, também foi infectado.

Mais casos

Além deles, tiveram exame positivo para o coronavírus a vice-governadora, Izolda Cela, o esposo dela, ex-prefeito de Sobral Veveu Arruda, além de quatro deputados estaduais cearenses: Júlio César Filho (Cidadania), Queiroz Filho, Tin Gomes e Antônio Granja, todos do PDT.