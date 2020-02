Indefinições sobre as chapas proporcionais preocupam vereadores da Capital

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), tem sido o responsável por organizar a demanda dos vereadores de Fortaleza com o prefeito Roberto Cláudio. São demandas relativas às comunidades que representam na Capital, mas um dos temas principais são as angústias dos aliados em relação à disputa pelas vagas de vereador na eleição de outubro.

Até o momento, não há uma definição quanto à formação das chapas, mas os parlamentares têm sido tranquilizados porque haverá pelo menos sete partidos de peso que estarão no arco de apoio da coligação governista. Nos bastidores, parlamentares continuam fazendo conjecturas sobre qual o melhor destino para facilitar o alcance dos votos necessários. Alguns já despontam como os prioritários para o Legislativo.

Alternativa

Obviamente, o principal partido da base será o PDT. A informação dos bastidores é que o partido pretende fazer até 14 parlamentares, mas 12 é um número mais real. Além dela, uma legenda que está estruturada para a disputa será o PSB. É real a possibilidade, segundo os vereadores que só falam disso, que o partido faça dois ou três parlamentares. Além do apoio do Paço, a legenda vai abrirgar aliados do Palácio da Abolição.

Busca consenso

Por falar em vereadores, o PT vai promover na próxima semana, uma reunião com os pré-candidatos à Câmara em Fortaleza. Nomes como Eudes Xavier, ex-deputado federal, se preparam para concorrer na Capital. Aliás, na quinta-feira (13), a presidente nacional do Partido, Gleisi Hoffmann estará no Ceará para eventos no interior. Guilherme, que é presidente municipal da sigla, coloca seu nome como pré-candidato à Prefeitura. Ele diz defender um consenso.

Discussão mais ampla

Nesta terça-feira (11), em Brasília, os governadores dos estados disseram o óbvio ao ministro da Economia, Paulo Guedes: os estados não têm como falar, no momento, sobre redução de ICMS. Eles querem discutir redução de impostos dentro de um contexto maior, envolvendo uma negociação mais ampla e um debate sobre a forma de arrecadar os tributos no País.

Pílulas

Projeto de lei de autoria do deputado federal Pedro Bezerra (PTB) torna obrigatória a comanda individual em bares e restaurantes do País. O objetivo da proposta, em tramitação na Câmara dos Deputados, é proteger o cliente das situações em que o estabelecimento cobra por mesa. Matéria oportuna, ainda mais em tempos em que as relações de consumo são foco de propostas da Câmara Municipal ao Congresso.

O deputado federal Célio Studart (PV) quer derrubar duas medidas polêmicas recentes do Governo Bolsonaro envolvendo o Meio Ambiente. Vice-líder do PV, ele apresentou, ontem, projetos de decreto legislativo para tentar reverter a liberação da pesca esportiva em áreas de proteção ambiental e a exclusão da participação da sociedade civil no conselho deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente.