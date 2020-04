Embate desnecessário entre Anvisa e Governo do Estado por barreira sanitária no aeroporto

O Estado do Ceará vem vencendo, na Justiça Federal, a batalha para manter equipes de Saúde para avaliação prévia de passageiros que chegam a Fortaleza pelo Aeroporto. E, para a surpresa de todos, o adversário nesta batalha é o Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os dois entes federados travam uma briga nos tribunais. O Ceará quer manter barreira sanitária no terminal para prevenir a chegada de passageiros contaminados. A Anvisa acha desnecessário e diz já cumprir esse papel. O órgão tentou derrubar a liminar do Estado na Justiça Federal. E perdeu.

Vale lembrar que o Aeroporto foi a principal porta de entrada para o coronavírus no Ceará, um dos estados com mais casos do País. Agindo assim, a Anvisa parece jogar contra o combate ao vírus. Essa energia despendida poderia estar sendo gasta em busca de soluções conjuntas para a crise. Um cenário inimaginável e lamentável.

A crise é grande

A situação não está boa pra ninguém mesmo. A ideia defendida pelo presidente da Assembleia, José Sarto, de desconto de 50% nos salários dos deputados estaduais cearenses para ajudar no combate ao coronavírus, tem muitas adesões, mas há ainda quem reclame. Alguns dizem não estar em boas condições financeiras. A saída deve ser deixar livre o percentual a ser doado por cada parlamentar. A crise é grande, meu povo!

Faça o que eu digo!

Entre os vereadores de Fortaleza, a sugestão foi a doação de 20% dos salários dos 43 parlamentares para compra de cestas básicas. No fim das contas, 32 participaram da quota. O saldo foi uma doação de 17 toneladas de alimentos.

Alguns ausentes da quota – que não foram localizados – tinham sugerido antes corte nos salários. Pois é, né?

Lupa nas contas

A Assembleia Legislativa vai votar, hoje, o projeto do estado de calamidade pública assinado pelo governador Camilo Santana. A mensagem, que deve ser aprovada, prevê a criação de uma comissão de seis deputados estaduais (e mais seis suplentes) para acompanhar a situação fiscal da máquina pública na vigência do decreto. Haverá reuniões mensais.

Tudo numa boa

O PSDB está montando sua chapa de candidatos a vereador em Fortaleza com a filiação de aliados do prefeito Roberto Cláudio. Entre eles, o vereador Jorge Pinheiro, fiel ao Paço Municipal. O partido vem tentando viabilizar a candidatura própria do ex-deputado Carlos Matos a prefeito. Quem acompanha de perto as articulações diz que o PDT não está criando nenhum tipo de obstáculo .