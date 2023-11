Argentinos e portugueses são os estrangeiros que mais visitam o Nordeste; veja por país

Os argentinos e os portugueses são as nacionalidades que mais visitam a região Nordeste chegando por voos internacionais. Nas chegadas aéreas, estão sendo consideradas as capitais de Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador. Ainda, há dados indicando a chegada de 176 argentinos a João Pessoa (PB) e 2 alemães a São Luís (MA).

Assim, de janeiro a setembro de 2023, foram 40.171 argentinos e 29.480 portugueses. Os dados são do Ministério da Justiça.

Os argentinos chegam sobretudo via Salvador com as companhias Aerolíneas Argentinas e Gol. Vale lembrar que, dado o centro de distribuição da Gol em Salvador, é verdade que muitos desses argentinos devem se dirigir às demais cidades da região Nordeste.

Ainda, os portugueses chegam por voos internacionais em Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador sobretudo com a companhia portuguesa TAP.

A 3ª nacionalidade que mais visita o Nordeste, através de voos diretos, são os tradicionais italianos, ainda que não haja voos internacionais diretos entre o país e a região Nordeste.

Os italianos também usam bastante TAP e Air Europa (voo para Salvador) para acessar o Nordeste.

Voos internacionais

Fortaleza tem voos internacionais para Miami (Gol e Latam), Lisboa (TAP), Air France (Paris), Buenos Aires (Gol).

Já Recife tem voos para Fort Lauderdale e Orlando (Azul), Lisboa (TAP), Montevidéu (Azul).

Salvador tem voos para Buenos Aires (Gol e Aerolíneas Argentinas), Lisboa (TAP), Madri (Air Europa).

Natal e Maceió contam com voos diretos para Lisboa pela TAP.

Nacionalidade dos estrangeiros que mais visitam o Nordeste

