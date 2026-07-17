Aeroporto de Fortaleza registra crescimento de 3,3% no primeiro semestre de 2026

O Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins encerrou o primeiro semestre de 2026 com um total de 2.980.602 passageiros movimentados, o que representa um crescimento de 3,3% em comparação com igual período de 2025. Os dados foram divulgados pela concessionária Fraport Brasil.

O desempenho da capital cearense ficou abaixo do registrado no Aeroporto de Porto Alegre, também administrado pela Fraport, que contabilizou 3.988.494 passageiros no mesmo período — uma alta de 19,2% e uma diferença de cerca de um milhão de clientes a mais que o terminal cearense.

O resultado em Fortaleza reflete uma oscilação na oferta de assentos ao longo do semestre, conforme apontam os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Conforme a agência, no primeiro trimestre, o Aeroporto de Fortaleza iniciou o ano em ritmo acelerado, registrando uma alta média de 13,4% na oferta de assentos.

Já no segundo trimestre, houve retração de 6,5% no volume de assentos disponíveis, o que impactou o balanço do semestre.

Essa queda no segundo trimestre foi motivada pela redução nas operações da Latam em Fortaleza. A companhia encolheu a oferta de assentos na capital cearense nos meses de abril (-13%), maio (-15%) e junho (-8%).

Embora as concorrentes Gol e Azul tenham expandido suas capacidades no período em 11% e 12%, respectivamente, o avanço das duas empresas não foi suficiente para compensar o recuo da Latam.

Em nota, a Fraport Brasil informou que o fluxo de passageiros acompanha as decisões comerciais das empresas:

"A movimentação de passageiros no aeroporto reflete, principalmente, o planejamento das companhias aéreas, que definem a oferta de voos de acordo com a demanda e suas estratégias de mercado. O Aeroporto de Fortaleza está preparado para receber mais voos e passageiros e segue trabalhando para apoiar a expansão da malha aérea, atendendo à crescente demanda e proporcionando a infraestrutura necessária para o crescimento das operações".

A expectativa para a segunda metade de 2026 é de recuperação. Com o suporte do programa de incentivos da Fraport, a Latam projeta expandir a oferta de assentos em 12% no segundo semestre de 2026, apresentando uma malha aérea mais robusta.

O movimento indica que a companhia, principal responsável pela desaceleração do terminal no início do ano, também deverá liderar o crescimento de Fortaleza no fechamento de 2026 e ao longo de 2027.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.