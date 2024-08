Adriana nas cordas, triatletas no aguardo do revezamento e Thiago fora

Os últimos três de competições dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram de resultados ruins ou modestos para os cearenses. Única que entrou em quadra nesta quinta-feira, 1º, Adriana Cardoso jogou alguns minutos na derrota da seleção feminina de handebol para a Holanda por 31 x 24. A ponteira teve atuação discreta, entrando do banco no segundo tempo e não anotando gols.

Dois dias atrás, na derrota do Brasil para a França por 26 x 20, Adriana “Doce” teve sua melhor participação nesta 1ª fase. Apesar da derrota, ela anotou três gols na ocasião, desperdiçando ainda um contra-ataque. Com só uma vitória e três derrotas no torneio, a equipe do técnico Cristiano Rocha está nas cordas: precisa vencer Angola no sábado, 3, às 9h (de Brasília), para avançar às quartas-de-final. Empate ou derrota significarão eliminação.

Derrota para os favoritos no tênis

Foi o que aconteceu com Thiago Monteiro, no tênis. O cearense já havia sido eliminado do torneio de simples no domingo e, nessa terça, 30, caiu também nas duplas masculinas, ao lado do paranaense Thiago Wild. Eles perderam para os norte-americanos Ram/Krajicek, cabeças-de-chave número 4 do torneio, por 2 sets a 0 (6/4, 7/6[7/3]).

Pesou para a eliminação o grande número de duplas faltas dos brasileiros (seis contra duas dos americanos) e de erros não forçados (32 a 13). No 1º set, uma quebra de saque quando os brasileiros perdiam por 5x4 foi suficiente para a dupla dos EUA vencer. No 2º, os Thiagos demonstraram poder de ração ao devolverem uma quebra de saque dos rivais, mas acabaram superados no tie-break.

Triatlo ainda tem revezamento misto

Depois de muita polêmica em torno dos níveis de poluição do rio Sena, que levaram ao adiamento da prova masculina em um dia, finalmente, as competições individuais foram realizadas nessa quarta-feira, 31. Destaque para a cearense Vittória Lopes, que conclui a parte de natação da prova em 3ª e chegou a ocupar o 2º lugar no início do ciclismo, mas acabou em 25ª.

Infelizmente, a cearense caiu após uma curva fechada, no início do ciclismo. A pista molhada decorrente das chuvas na noite/madrugada em Paris explica a queda, que, aliás, se repetiu com várias outras atletas. O incidente gerou enorme perda de tempo para Vittória, bem como quebra do ritmo de competição. Com o 25ª lugar, ela melhorou três posições acima da sua colocação final na Olimpíada de Tóquio 2020.

Na prova masculina, Manoel Messias passou longe de ter o protagonismo de Vittória e terminou na 45ª colocação, bem acima do 28º lugar obtido em Tóquio. O cearense sempre esteve do 43º lugar em diante e ainda tomou uma penalidade de 15 segundos por infração durante a natação.

Os triatletas cearenses voltam às ruas de Paris na segunda, às 3h, para a prova do revezamento misto, na qual competirão ao lado dos compatriotas Miguel Hidalgo e Djenyfer Arnold. Sem histórico de participação nas principais competições internacionais de revezamento, os brasileiros apostam no ouro obtido no Pan de Santiago, em 2023, para fazer uma boa prova.