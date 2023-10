Unimed Fortaleza lança campanha com condições especiais para empresas

Válida até o dia 31 de outubro, a campanha “O Melhor Plano Empresa”, da Unimed Fortaleza, oferece condições especiais para negócios. Por meio da iniciativa, os funcionários dos negócios terão acesso a planos a partir de R$ 178,00 por pessoa. Os valores são exclusivos para novos clientes.

Na campanha, foram apresentadas histórias de dois personagens. Lourdes, empreendedora que está iniciando um negócio e busca um plano de saúde para os funcionários, e Alfredo, empresário consolidado que deseja aumentar o nível dos benefícios oferecidos pela empresa.

“Nossa campanha utiliza um conceito criativo que incorpora elementos lúdicos do circo e da dança. Fizemos uma analogia aos desafios que os empresários enfrentam para oferecer o melhor para suas equipes, destacando que, com a Unimed Fortaleza, não é preciso fazer malabarismos, rebolar ou se enrolar para escolher um plano de saúde empresarial de qualidade”, afirma Maria Tereza Ramos, gerente de marketing da operadora.

Grupo Damezza passa por reposicionamento de mercado e foca em inovação

Legenda: O grupo conta com as marcas Puríssima, Puríssima Times, Nutrilar, Danado de Bom e Coração Nordestino Foto: Divulgação

Marca cearense do mercado alimentício, a empresa SL Alimentos passou a se apresentar como Grupo Damezza desde agosto deste ano.

A partir de agora, a empresa leva o nome da marca premium do grupo, que ainda conta com as marcas Puríssima, Puríssima Times, Nutrilar, Danado de Bom e Coração Nordestino. Além disso, traz também a nova assinatura “Nossa tradição é inovar”.

Alexandre Sales, presidente do Grupo Damezza, comenta que o reposicionamento da marca é um momento histórico. “Temos muito orgulho pelos 65 anos da nossa trajetória e acreditamos que cada fase e cada marco da nossa história foram essenciais até aqui, mas chegou o momento de virarmos a chave e assumirmos de vez o nosso DNA para a inovação e passarmos a comunicar isso de forma cada vez mais clara, a fim de darmos passos mais largos.”

Para os próximos passos, o executivo reforça que novas mudanças serão feitas nas operações e mercados nos quais a empresa está inserida, para ampliar a presença do Grupo Damezza em locais como as regiões Centro-Oeste e Sudeste, como também fora do Brasil.

Agência Being desenvolve nova campanha institucional para a Capuchino Press

Legenda: A identidade visual busca trazer um design mais simples para os anúncios da empresa Foto: Divulgação

Com o objetivo de apresentar a versatilidade dos serviços prestados pela empresa, a Capuchino Press, do mercado de assessoria de comunicação, lança a campanha institucional “Capuchino é Multi!”.

Desenvolvida pela Agência Being, a identidade visual conta com um design mais simples para os anúncios da Capuchino, como forma de facilitar a memorização desde a primeira visualização.

Eudes Nogueira, diretor de arte na Being, comenta que a cor e a tipografia foram os pilares do trabalho. “O uso da cor nos backgrounds, especificamente do ‘amarelo Capuchino’, é de extrema importância, pois é mais energética, assim como a única cor fora do preto e do branco no manual de marca. Outra maneira de destacar a Capuchino foi através da tipografia amplamente utilizada nos designs”, explica.

GSI Gerpower celebra Dia do Nordestino com geradores personalizados

Legenda: A ação foi feita em parceria com a Agência Kuringa Foto: Divulgação

Comemorado no último dia 8 deste mês, o Dia do Nordestino estimulou diversas campanhas de homenagem. No caso da empresa GSI Gerpower, as ações envolveram a envelopagem de toda a frota de geradores com a temática da região.

A ação foi feita em parceria com a Agência Kuringa, que criou cinco ilustrações com cores e padrões que representam as riquezas do Nordeste.

“O Nordeste é uma parte fundamental da nossa identidade como empresa e do nosso país como um todo. Com essa iniciativa visamos não apenas celebrar a data, mas levar a arte e a cultura por meio dos nossos geradores, atraindo os olhares em qualquer evento que estejamos presentes”, comenta Patrick Alex, CEO da CSI Gerpower.