TV Diário estreia programas exclusivos do Ceará e do Fortaleza

Nesta semana, a TV Diário lança dois programas especiais para as maiores torcidas do Estado. Em formato de videocast, o CearáCast estreia nesta quinta-feira (03), às 22h10, e, no dia seguinte (04), será a vez do FortalezaCast, às 22 horas.

Os programas, que passarão a integrar a programação fixa da emissora, são conduzidos pelos jornalistas Marta Negreiros (FortalezaCast) e Samuel Conrado (CearáCast). A cada episódio, os apresentadores recebem de forma descontraída um convidado do universo do clube, como torcedores ou jornalistas da redação com atuação na área de esportes, entre outros.

“Nosso objetivo é gerar uma experiência mais próxima, como quando nos reunimos com os amigos para assistir a uma partida de futebol”, afirma Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do SVM. É possível acompanhar a nova produção na TV Diário por meio da TV aberta, TV por assinatura, no site da emissora, na Verdinha FM e nas plataformas de podcasts.

Como sintonizar

Em Fortaleza, no canal 22.1 na TV aberta e, nos demais estados ou na TV por assinatura, pelo link: https://tvdiario.verdesmares.com.br/noticias/arquivos/sintonize-a-tv-diario-1.1004983

Transmissão ao vivo no site: https://tvdiario.verdesmares.com.br/

Inec conquista selo GPTW pela 10ª vez

Legenda: Para garantir o selo, as empresas avaliadas precisam atingir pontuação mínima de 70%. Neste ano, o Inec atingiu 94,5% Foto: Divulgação

Com 30 anos de atuação, o Instituto Nordeste Cidadania (Inec), organização da sociedade civil de interesse público, conquistou o selo Great Place to Work, voltado para as melhores empresas para se trabalhar, pelo 10º ano. Divulgada no último mês de julho, a certificação é concedida pela consultoria global GPTW para empresas e organizações que se destacam em pesquisas que avaliam o ambiente de trabalho e a cultura organizacional.

Em anos anteriores, o Inec figurou seis vezes no ranking estadual do GPTW, sendo eleito, em 2021, o 5º lugar na lista de 10 Melhores Empresas para Trabalhar do Ceará. No mesmo ano, o Instituto também alcançou o 2º lugar no ranking de Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, na categoria Terceiro Setor. O Inec conta atualmente com mais de dois mil colaboradores nos nove estados do Nordeste e nas regiões norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Entre os critérios utilizados pelo GPTW estão o índice de confiança dos trabalhadores em relação à empresa, o nível de satisfação com o ambiente de trabalho e a percepção dos colaboradores em relação às políticas de recursos humanos e liderança.

Para garantir a certificação, as empresas precisam atingir uma pontuação mínima de 70% na avaliação do questionário. Neste ano, o Inec alcançou o índice de 94,5%. As pesquisas são feitas de forma anônima e independente.

Rádio Verdinha 92.5 realiza ações especiais para a Copa do Mundo Feminina

Legenda: A emissora visitou 14 agências de publicidade em Fortaleza Foto: Divulgação

Infelizmente, não foi dessa vez. Eliminada pelo time da Jamaica, a seleção feminina volta pra casa. Na última semana, a rádio Verdinha 92.5 promoveu ações para engajar a torcida pela equipe. A emissora preparou uma tabela com os jogos para que os ouvintes e telespectadores pudessem registrar todos os placares.

A emissora também visitou 14 agências de publicidade em Fortaleza, distribuindo “kits torcedor” para os colaboradores das empresas.

Além disso, o Sistema Verdes Mares flexibilizou o horário dos colaboradores, como forma de permitir que eles pudessem conferir os jogos, como na Copa de 2022.

TVM produz clipe especial com artistas locais

A TV Verdes Mares produziu o clipe especial “Vamos torcer por elas”, que foi transmitido durante o Globo Esporte. A ação, feita junto a artistas locais, buscou valorizar o evento e inspirar o público.

Para a Copa do Mundo Feminina, o mote para o clipe partiu da periferia, berço dos principais talentos brasileiros. A letra do clipe foi composta em parceria pelas artistas Luiza Nobel e Carú Lina, que, junto da cantora Nick Sol, protagonizam a ação. Para finalizar a música, o músico BC Bass ficou responsável pela parte de beat.

De acordo com R.B. Diogo, diretor, roteirista e produtor do clipe, a produção buscou apoio com a CUFA Fortaleza, para traduzir da forma mais fiel possível o cotidiano da favela para as telas.

O clipe completo pode ser conferido a seguir.

SG Propag comemora 48 anos de trajetória com nova conta do Sebrae

Legenda: Além do Sebrae, a agência recentemente também passou a prestar serviços para a construtora Mota Machado e a MOB Telecom Foto: Divulgação

Há 48 anos no mercado cearense, a tradicional agência SG Propag segue atraindo novos clientes. Recentemente, a empresa conquistou a conta do Sebrae. Agora, passará a desenvolver produtos e criar campanhas e insights que auxiliem na geração de novos negócios.

A SG Propag também atuará na comunicação dos escritórios regionais do Sebrae, como forma de expandir a imagem do cliente no interior do Ceará.

“Atuaremos na evolução dos negócios do Sebrae com criatividade, imersão em tecnologia e dados, para chegarmos aos melhores resultados. O trabalho com o Sebrae é bastante estimulante e desafiador. Estamos investindo na qualidade da equipe na criação e atendimento, nos processos, atuando cada vez mais próximos dos nossos clientes e os resultados estão aparecendo”, afirma Bob Santos, Diretor da SG Propag.

Além do Sebrae, outras aquisições recentes da agência também foram as contas da construtora Mota Machado e da MOB Telecom.