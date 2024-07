Shopping Del Paseo anuncia rebranding da marca e investimento milionário

O Shopping Del Paseo anunciou, em evento para convidados realizado na última quarta-feira (17), um rebranding da marca, com nova identidade visual e investimentos para expansão das operações do empreendimento. Em 2025, o shopping irá celebrar 25 anos de fundação.

A nova marca foi produzida pelo escritório cearense de design Abracadabra. “Escolhemos um dos escritórios mais premiados nacionalmente e que, acima de tudo, é 100% cearense, assim como o Del. Ter uma empresa que entende o nosso jeito de se comunicar, aliando-o à essa visão de design nacional e, ao mesmo tempo, contemporâneo, reflete muito do que somos e do modo como pensamos e agimos”, comenta a empreendedora Manuela Rolim.

O novo logotipo busca trazer a inspiração espanhola da arquitetura do Del Paseo por meio da tipologia da fonte. “O objetivo de um trabalho como esse é mostrar para as pessoas que uma marca forte como a do Del está sempre em movimento, atenta às mudanças de comportamento, de mercado e ao futuro. A nova marca traz um olhar mais fresco e contemporâneo para este lugar de moda, design, arte, gastronomia e encontros", reforça Allyson dos Reis, sócio e diretor de criação da Abracadabra Design.

A novidade já está implantada no shopping, desde o letreiro na fachada até a sinalização interna, além dos canais de comunicação da empresa, com investimento total de R$ 500 mil.

Além disso, estão sendo feitos aportes na modernização da infraestrutura, como nos elevadores e na praça de alimentação, totalizando mais de R$ 3 milhões em investimentos.

Outra novidade foi a chegada de uma unidade da marca Noélia. Para os próximos meses, são esperadas novas operações em segmentos como vestuário, calçados, entretenimento e outros.

Esquenta Beats participa do Fortal 2024 com DJs e entrega de latinhas

Legenda: O Esquenta Beats realizará apresentações com DJs durante o Fortal Foto: Divulgação

O Fortal 2024 começou e as marcas presentes no evento já começaram suas ativações junto aos participantes da micareta. Durante a entrega de abadás, realizada no Centro de Eventos, o Esquenta Beats distribuiu latinhas de Beats Tropical, que une os sabores manga, abacaxi e maracujá, para os foliões.

Durante o Fortal, o Esquenta Beats também realizará apresentações com DJs durante todos os dias do evento.

Arena FM 93 leva É o Tchan, Timbalada e mais para o Fortal 2024

Durante os quatro dias do Fortal 2024, a Arena FM 93 estará presente no evento, com uma programação especial para os foliões, entre os dias 18 e 21 de julho.

O espaço será o ponto de encontro dos amantes de axé e forró na Cidade Fortal, com grandes atrações como Timbalada, É o Tchan, Tuca Fernandes e Forró do Bom, entre outras. Os ingressos estão disponíveis no site https://www.efolia.com.br/ingressos/2717/arena_fortal e na Central do Fortal, em shoppings de Fortaleza.

Arena FM 93 no Fortal 2024

Programação

♦ Sexta:

- Forró do Bom / Timbalada / Dj Kadu Justa

♦ Sábado:

- Saborear / É o Tchan / Dj Kadu Justa

♦ Domingo:

- Pedro Padilha & Pvzin / Verão S/A / Dj Kadu Justa

Rádio Verdinha completa 68 anos e realiza campanha sobre a conexão com o público

Legenda: A nova campanha já está no ar Foto: Divulgação

Nesta semana, a rádio Verdinha, que integra o Sistema Verdes Mares (SVM) completou 68 anos de atuação. Para celebrar as quase sete décadas, será realizada a campanha com o conceito “68 anos atravessando gerações. Você, sempre atualizado. A notícia, sempre Verdinha”.

A mensagem reforça a audiência ao longo do tempo, abrangendo diversas faixas etárias. As peças consistem em spot na própria rádio, banners nos sites do grupo e conteúdos especiais nas redes sociais e outled, com veiculação durante o mês de julho até metade de agosto.

“A Verdinha constrói sua história carregando o compromisso de levar informação clara e séria ao seu público todos os dias. Além disso, também está na base do sucesso da rádio a comunicação feita com o jeito cearense de falar, valorizando nossas raízes e a cultura do nosso estado”, afirma Erick Picanço, diretor comercial e marketing do Sistema Verdes Mares.