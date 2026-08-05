Pod_Impactar estreia nova temporada e debate soluções para um futuro mais sustentável

No ar desde o último dia 3 de agosto, a nova temporada do podcast Pod_Impactar traz a economia circular para o centro do debate. Ao longo de 10 episódios, o programa tratará de uma variedade de temas, sempre com a presença de especialistas para enriquecer a discussão.

Apresentado por Andreia Cardoso, diretora executiva da Somos Um – Holding Social, o podcast lançará episódios todas as segundas-feiras, no canal do Diário do Nordeste no Youtube e no Spotify. Nas terças-feiras, a partir das 20h, o episódio da semana será exibido na TV Diário.

Entre os temas abordados na nova temporada estão transição energética justa, protagonismo do Nordeste nas soluções para o planeta, desenvolvimento territorial, entre outros temas.

A nova temporada do Pod_Impactar é realizada pela Somos Um em parceria com o Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC). “Nesta temporada, mergulhamos na economia circular com especialistas, representantes de governos, empresas e organizações sociais. O resultado é uma verdadeira aula sobre como construir um desenvolvimento mais justo, regenerativo e sustentável", comenta Andreia Cardoso.

Liu Berman, criadora do FNEC, relata que a parceria representa uma oportunidade de ampliar o alcance de uma agenda que já realizando transformações no território.

“Levar esse debate para a internet e para a TV é reconhecer que a transição ecológica acontece quando as pessoas percebem que suas próprias práticas fazem parte de uma mudança maior. O Nordeste já está reinventando o futuro. Agora ele precisa ser visto", destaca a gestora.

Os convidados da edição deste ano do Pod_Impactar são:

Adriana Nunes – Coordenadora do Núcleo de Políticas Estratégicas de Transição Justa da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS);

Luiza Santiago – Diretora executiva da Fundação Ellen MacArthur para a América Latina;

Leandro Karaí Mirim – Comunicador guarani;

Rodolfo Bonifácio – Consultor;

André Melo – Especialista em financiamento climático;

Márcia Alencar – Liderança do cooperativismo popular;

Aline Fonseca – Fundadora da Waste Data;

Sarah Lima – Integrante do Coletivo Ceará no Clima;

Isis de Oliveira – Pesquisadora em sustentabilidade;

Daniel Munduruku – Escritor indígena;

Patrícia Rodrigues – Representante da ArcelorMittal Pecém;

Lívia Mello – Integrante da Rede PerifAtiva;

Ludmila Callado – Representante da Sudene;

Fernando Yuri – Consultor do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda;

Ronaldo Rocha – Presidente da CoopBrava;

Diosmar Filho – Pesquisador da Associação Iyaleta

Economia Circular

A economia circular trata de práticas que estimulam o reuso de objetos e materiais, com foco na reciclagem e redução de resíduos. Para Rafael David, diretor e roteirista do Pod_Impactar, a parceria junto ao FNEC permitiu aprofundar o debate sobre o tema.

“É fundamental que esses assuntos saiam dos círculos especializados e façam parte da conversa de toda a sociedade. Essa temporada é uma oportunidade de ampliar esse debate, tão importante para os desafios do presente e para a construção de um futuro mais justo, regenerativo e sustentável”, pontua Rafael.

Ainda segundo Rafael, a Somos Um é responsável por conectar pessoas, organizações, conhecimento e capital para impulsionar soluções que promovam mobilidade social e reduzam as desigualdades.

Junto ao Sistema Verdes Mares, além do Pod_Impactar, a holding social também realiza o Conversas de Impacto, quadro exibido no programa Bom Dia Nordeste, em parceria com a TV Diário e a Rádio Verdinha.

Serviço

Nova temporada do Pod_Impactar

Exibição: às segundas-feiras, no Spotify e Youtube do Diário do Nordeste. Às terças, na TV Diário, a partir das 20h.