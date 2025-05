Opção Distribuidora celebra 23 anos e renova identidade visual

A Opção Distribuidora, empresa do segmento de distribuição de bebidas e alimentos, passou por um processo de renovação da identidade visual. A nova composição traz uma versão mais sofisticada, refinada e minimalista.

De acordo com Pádua Sampaio, diretor da agência Temprano, responsável pelo rebranding da Opção, explica que a mudança é uma estratégia de reposicionar a marca no mercado.

“Ficamos muito felizes de participar deste rebranding e eu acredito que a entrega, com muita dedicação da equipe aqui, com o envolvimento da gestão na pessoa do senhor Ivo (Gurgel, um dos fundadores da Opção), foi muito feliz e a gente espera que esse rebranding contribua de forma decisiva para a Opção conquistar mais mercado e mais espaço”, destaca Pádua.

Legenda: Evento de lançamento da nova identidade visual Foto: Divulgação

Segundo Otto Gurgel, diretor da Opção, a iniciativa surgiu a partir da necessidade de inserir a empresa em um mercado mais premium e na realização de serviços de alta qualidade.

Com 23 anos de trajetória no mercado, a Opção Distribuidora foi fundada em 2002 por Ivo Gurgel e Alberto Célio. Conta com mais de 3 mil clientes e centro de distribuição localizado em Messejana.