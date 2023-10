Mosele inaugura nova loja no Shopping Eusébio e chega a 17 unidades

Empresa cearense do ramo de cosméticos e acessórios femininos, a Mosele se prepara para inaugurar uma nova loja, a 17ª da marca, no Shopping Eusébio. O lançamento está marcado para o dia 31 deste mês. Além do Ceará, a empresa conta com operações no Maranhão e no Tocantins.

De acordo com Bruno Ricciardi, CEO da Mosele, a empresa está com um projeto de expansão que busca alcançar a marca de 20 lojas até 2025. Contudo, as localizações ainda não foram definidas.

No cargo de CEO desde 2018, Bruno detalha que, desde que assumiu, promoveu o processo de modernização da empresa e de capacitação dos funcionários. “Promovemos a profissionalização de nossa equipe administrativa, modernizamos e reestruturamos nossas lojas físicas, ampliamos nosso mix de produtos e alcançamos um marco significativo com a unificação de nossa marca”, pontua.

A Mosele realizou a unificação de todas as marcas que faziam parte do grupo, como Feminina Bijuterias, no Ceará, e Mil Opções, no Maranhão e Tocantins, explica Aline Araújo, coordenadora de marketing da empresa. Com o passar dos anos e o crescimento da marca Mosele, sentiram a necessidade de unir todo o negócio em uma só identidade.

Grupo Diamantes chega aos 18 anos de história e conta com lojas em três regiões do país

Legenda: A marca possui mais de 2 mil colaboradores e mais de 60 mil consultoras por todo o Brasil Foto: Divulgação

Neste mês de outubro, a marca de moda íntima Diamantes chega aos 18 anos de atuação. Como forma de celebrar a data, o grupo irá reunir cerca de 100 colaboradores com mais de 10 anos de casa e provindos de diversas regiões do país em um evento especial, no próximo dia 19, no município de Tianguá.

Atualmente, a empresa conta com um quadro de mais de 2 mil colaboradores de uma rede de 60 mil consultoras espalhadas pelo país. A Diamantes possui mais de 50 lojas distribuídas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste do Brasil.

“Nosso maior propósito sempre foi incentivar mulheres a conquistarem a independência financeira e acreditarem em si mesmas. Começamos com apenas 7 funcionários e hoje temos 2 mil colaboradores, mas queremos chegar em 5 mil. As mulheres representam cerca de 70% dos nossos colaboradores diretos. E isso me emociona e me motiva a cada amanhecer”, detalha Claudênia Régia, sócia-presidente da Diamantes.

Neste ano, a Diamantes está passando por um processo de rebranding, que busca fortalecer seu posicionamento para o mercado, com foco no crescimento da marca. A empresa também instituiu sua governança neste ano, formada pela Presidência, CEO, Diretores e um Conselho Consultivo composto por executivos do segmento industrial, de moda íntima e de transformação digital.

O grupo possui 6 marcas: Diamantes Lingerie, Diamantes For Men, Diamantes Kids, Diamantes Beach & Resort, Diamantes Move e Afinidades.

Programa Check Up completa 25 anos e reúne convidados nesta terça-feira (17)

Legenda: O evento será às 20 horas, no Palatium Buffet, em Fortaleza Foto: Divulgação

Um dos programas de saúde mais antigos da televisão brasileira, o Programa Check Up, da TV Diário e apresentado pela jornalista Natália Varela, comemora os 25 anos de exibição nesta terça-feira (17). A celebração será no Palatium Buffet, a partir das 20 horas e contará com a presença de mais de 500 profissionais da saúde e estética.

A cerimônia será conduzida por Natália Varela e o ator Luciano Szafir. Para deixar o momento ainda mais especial, a cantora Elba Ramalho irá fazer uma apresentação para os participantes.

Na ocasião, será entregue a primeira edição do troféu Check Up 25 anos para sete profissionais das áreas de saúde e estética.

Os homenageados são: Dr. Helder Montenegro, fisioterapeuta; Dr. André Jucá Machado, oftalmologista e presidente do grupo CLDO/CCO; Dra. Geórgia Machado, cirurgiã plástica; Dr. Frederico Arnaud, emergencista e presidente do Instituto Emergência Brasil; Nazaré Santos, estética; Dr. Evangelista Torquato, medicina reprodutiva; Dr. Cláudio Albuquerque, cirurgião dentista.