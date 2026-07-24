Minalba Brasil lança Ice Tea Indaiá e amplia portfólio de produtos zero açúcar

Em meio ao aumento do interesse do público por produtos mais saudáveis e em busca de ampliar a variedade na oferta de itens, a Minalba Brasil lançou, na última quarta-feira (22), o novo Ice Tea Indaiá. A bebida, zero açúcar, passa a integrar o catálogo de produtos da marca.

Dois sabores estão disponíveis: limão e pêssego, em lata de 269 ml com gás e embalagens PET de 250 ml e 1 litro sem gás.

Em entrevista para a coluna, Christina Larroude, diretora de Marketing da Minalba Brasil, explicou que a aposta no produto vem apoiada na mudança de comportamento do consumidor.

“Os consumidores estão consumindo cada vez menos álcool e quando eles procuram as bebidas não alcoólicas, eles estão buscando novas opções, experiências, novos sabores. E, principalmente alavancados por uma preocupação com a saudabilidade, eles procuram isso sem açúcar”, pontua Christina Larroude.

Em relação a escolha por investir no chá gelado, a diretora de marketing comenta que, ainda que o consumidor nordestino não tenha o hábito de tomar chá, o mercado da bebida teve um crescimento de 20% na região.

Além do Ice Tea Indaiá, a Minalba Brasil também está ampliando o portfólio de outros proutos, com a chegada do energético Night Power em versão lata, além do refrigerante sabor guaraná, em versão zero. “É um movimento muito robusto da companhia em trazer esses novos momentos de consumo.”

Legenda: Christina Larroude, diretora de Marketing da Minalba Foto: Agência Tá em Todas

Christina Larroude também reforça que o mercado de bebidas não-alcoólicas cresce cerca de seis vezes mais rápido que o de alcoólicas.

“Falando da questão da saudabilidade, é uma decisão da companhia de abraçar o portfólio mais saudável e também eventos. A gente tem a nossa corrida proprietária de Minalba, em São Paulo, que a gente coloca 7500 corredores. É a corrida que mais premia os PCDS, todas as categorias de PCDs são premiadas."

Estratégia de divulgação

Para a elaboração da embalagem do Ice Tea Indaiá, as tonalidades utilizadas, com destaque para o azul e as cores das frutas que saborizam as bebidas, foram pensadas para passarem a sensação de “explosão de sabor”, comenta Christina Larroude.

A diretora de marketing conta que a campanha será 360º, englobando ações em diferentes mídias, mas que a principal será por meio de ações variadas de degustação, para mostrar na prática para o público o sabor do produto.

Evento de lançamento

Realizado no restaurante Mezzi, o lançamento do novo produto foi marcado pelo encontro de parceiros, jornalistas e convidados da marca para prestigiar o momento. Na ocasião, todos os convidados puderam experimentar as bebidas, além de conversar com representantes da Minalba sobre os movimentos da empresa.