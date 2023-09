Diretora de marketing da Minalba participa da 9ª edição do Marketing, Pessoas & Relacionamento

A nova edição do evento Marketing, Pessoas e Relacionamentos, organizado pela plataforma Nosso Meio, será realizada amanhã (20). Na ocasião, a diretora de marketing da Minalba, Christina Larroude, irá falar sobre sua chegada na empresa e perspectivas sobre o mercado.

Além disso, será feito o lançamento da 9ª edição do impresso Nosso Meio, que terá como tema “A Era das Máquinas Inteligentes: o impacto da Inteligência Artificial no mercado”.

A publicação também conta com uma entrevista exclusiva com Christina Larroude. A diretora possui mais de 20 anos de experiência na área de marketing, com passagens por empresas como Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Camil Alimentos, Grupo Lactalis e Grupo Edson Queiroz.

Além de Christina Larroude, a 9ª edição do impresso conta com a participação de outras personalidade do mercado que lideram inovações tecnológicas, como: André Sales, Diretor de Transformação Digital da Solar Coca-Cola; André Macedo Facó, Presidente da Ambiental-CE; Carlos Marden, Procurador Federal da Advocacia Geral da União (AGU); Welliton Rocha, Gerente de Marketing da Brisanet; Arthur Frota, CEO da Tallos; Camila Coutinho, Fundadora da Nexum; Fernando Nobre, Professor de UX no Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli) do IPT-USP Universidade de São Paulo; e outros nomes.

Entre os temas que serão debatidos na 9ª edição do evento estão publicidade, planejamento corporativo, estratégias de varejo, gestão de pessoas e visão de negócios.

“Estamos em uma fase onde falar de tecnologia já não é mais falar sobre futuro, e, sim, sobre uma realidade do presente. Precisamos nos apropriar dessas inovações para fortalecer e crescer dentro do mercado, deixando para trás o estigma de que as Inteligências Artificiais são nossas concorrentes. Nosso Meio chega nesta edição para mostrar que essa aliança é possível e necessária”, afirma Fernando Hélio, fundador do Nosso Meio.

Exposição audiovisual "Histórias de quem faz a diferença - Retratos que inspiram o Brasil" chega à Fortaleza

Legenda: O material foi produzido pelo fotógrafo Eduardo Colesi Foto: Eduardo Colesi

A exposição “Histórias de quem faz a diferença – Retratos que inspiram o Brasil”, promovida pelo Sistema Coca-Cola Brasil – composto por sete grupos de fabricantes como a Solar Coca-Cola – estreou no último domingo (17) no Shopping Iguatemi Bosque. A mostra apresenta trajetórias de brasileiros que ajudam a transformar o Brasil e trazem esperança por um país melhor.

Gratuita e aberta ao público, a exposição audiovisual retrata desde o pequeno agricultor, que contribui para a transição sustentável de sua comunidade, à resiliência de quem luta pelo combate à fome, os pequenos empreendedores que diminuem as desigualdades em sua comunidade, até a jornada dos catadores de resíduos. A mostra segue até o próximo dia 23 deste mês.

A exposição é assinada pelo fotógrafo Eduardo Colesi que, com mais de 20 anos de experiência, já percorreu o mundo retratando o cotidiano de diferentes povos e culturas. Para o artista, contar histórias e registrar o conhecimento que todas as pessoas têm a oferecer é algo único. Seus trabalhos são focados em celebrar a conexão humana por meio da diversidade cultural. Colesi comenta: “Tenho certeza de que todos os visitantes sairão da exposição com um olhar mais leve e cheio esperança, vendo tudo o que o amor e a dedicação são capazes de realizar.”



Além de Fortaleza, a exposição itinerante, que iniciou por Brasília, passará por São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro até o final do ano.

“É com uma imensa alegria que compartilhamos com o público um pouco da vida e do trabalho destas pessoas tão inspiradoras para nós. O Sistema Coca-Cola Brasil tem orgulho em construir pontes e ser parceiro de pessoas extraordinárias, retratadas nesta mostra. Todos que fazem parte da exposição estão conosco em nossas iniciativas de economia circular, preservação e acesso à água, empoderamento socioeconômico, além de programas que visam rastreabilidade da nossa cadeia agrícola e combate à fome”, celebra Silmara Olivio, líder de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade para Brasil e Cone Sul na Coca-Cola América Latina.

Serviço

2º Trecho Exposição: Histórias de quem faz a diferença – Retratos que inspiram o Brasil

Local: Praça Principal do Shopping Iguatemi Bosque (Expansão)

Data: 17 a 23 de setembro

Horário:

Segunda-feira a sábado – 10h às 22h

Domingo – 14h às 20h

Entrada gratuita

Desafio Minalba Brasil vai sortear bikes elétricas e estimular vida mais

Legenda: Serão sorteadas 10 bicicletas e 1 carro 0km Foto: Reprodução

A Minalba Brasil, empresa de alimentos e bebidas do Grupo Edson Queiroz (GEQ), lançou a promoção Desafio Minalba Brasil, que tem como objetivo estimular uma rotina mais saudável entre os consumidores. Serão sorteadas 10 bicicletas elétricas e 1 carro 0km.

A cada produto adquirido, o consumidor receberá um Número da Sorte com o qual concorrerá aos prêmios, que totalizam R$187 mil. A participação vai até o dia 11 de dezembro.

Participam da promoção os produtos das marcas Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Nestlé Pureza Vital, Perrier, Acqua Panna e São Pellegrino, assim como os produtos de sua linha de refrigerantes, que conta com Refri e Citrus, além do energético Night Power.

Para concorrer, o consumidor deverá efetuar o seu cadastro no site www.promominalba.com.br.

A promoção contará com mídia nacional em TV e Digital e grandes execuções no ponto de venda de forma a ampliar o conhecimento da Minalba Brasil junto a seus consumidores e clientes.

Supermercado Guará inicia campanha Natal Solidário para ajudar famílias assistidas pelo Iprede

Legenda: Em 2022, mais de seis toneladas de alimentos foram arrecadadas Foto: Divulgação

Com o objetivo de ajudar as famílias assistidas pelo Instituto Primeira Infância (Iprede), o Supermercado Guará iniciou nesta semana mais uma edição da campanha Natal Solidário. Até o dia 10 de dezembro, os clientes da rede podem contribuir com a campanha ao adquirir produtos das marcas Santa Clara, Alvoar Lácteos, Camil, All Nutri, Fugini, Itambé, Dona Dê, M. Dias Branco, Mid, Nestlé e Brava Distribuidora, que doarão alimentos a partir de 10 unidades dos produtos vendidos.

Na última edição, em 2022, a campanha arrecadou mais de 6 toneladas de alimentos. De acordo com Flávio Figueiredo, diretor do Supermercado Guará, os alimentos arrecadados serão doados em 13 de dezembro para o Iprede. “Queremos garantir que essa data seja de muita felicidade e sorriso no rosto para todas as famílias. É por isso que há cinco anos realizamos essa campanha em conjunto com diversas marcas”, ressalta Flávio.

Para colaborar, basta adquirir os seguintes produtos das marcas:

Santa Clara

Café Santa Clara solúvel refil 50g (tradicional) e achocolatado em pó Chocolatto sch. 700g

Alvoar Lácteos

Bebida láctea Betânia Kids chocolate tp. 200ml

Camil

Açúcar Demerara União 1kg; Sardinha Pescador 125g; Café Bom Dia ou União, a vácuo 250g; Arroz Pai João, Camil, Namorado ou Pop 1kg; Mistura para bolo União 400/480g; Adoçante líquido União Sucralose 65ml; e Atum ralado ou sólido Pescador 170g

DSL

Aveia All Nutri 170g, regular ou flocos finos

Fugini

Molho de tomate Fugini 300g (tradicional); Milho verde Fugini lt/sch 170g (tradicional); e Dueto Verde Fugini lt/sch 170g (tradicional)

Itambé

Leite em pó Itambé integral pct. 750g/800g

Dona Dê

Feijão carioca Dona Dê

M. Dias Branco

Torrada Fortaleza 142g; Macarrão Spaghetti Fortaleza 400g; Waffer Richester 80g; e Cream Cracker Fortaleza Tostadinha 350g

Mid

Refresco Mid 20g (sabores)

Nestlé

Farinha Láctea Nestlé 160g (tradicional)

Brava Distribuidora

Suco Aliança integral pet 1,5l