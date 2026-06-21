Dia do Mídia: com mais dados e tecnologia, atuação do profissional se transforma

Planejar a veiculação de uma campanha; analisar dados de audiência e visualização para projetar os melhores caminhos; entender o objetivo dos clientes e fazer com que sejam alcançados. Essas são algumas atribuições do profissional de mídia, que é celebrado neste domingo, 21 de junho, Dia do Mídia.

Em meio ao crescimento no volume de dados que podem ser analisados e nas ferramentas que são utilizadas no cotidiano, a profissão conta com novos desafios que não estavam presentes apenas alguns anos trás.

Na avaliação da profissional de mídia Sabrina Guimarães, a função deixou de ser limitada a “comprar espaços” e passou a adotar um caminho voltado para inteligência de dados, comportamento e business. Ou seja, o planejamento não está mais centrado apenas nos veículos, mas também no comportamento de quem será impactado.

A profissional reflete que é preciso realizar um filtro adequado do que será utilizado. “O excesso de dados gera uma ilusão perigosa: acreditar que mais informação leva automaticamente a melhores decisões. Na prática, campanhas excelentes quase sempre nascem de poucos indicadores realmente relevantes”, destaca.

Sabrina Guimarães atua como diretora de relacionamento com o mercado do Grupo de Mídia do Ceará (GMCE), entidade que surgiu com o propósito de melhorar o ecossistema profissional do mercado local.

Nesse cenário, o GMCE tem promovido ações como palestras, seminários, workshops, capacitações, debates, além de aproximação com especialistas nacionais.

Adaptação às mudanças

Para Nielly Mayre, diretora de educação e carreiras no Grupo de Mídia do Ceará, a capacidade de adaptação é uma das habilidades necessárias para os profissionais.

“Hoje, não basta conhecer as tecnologias e ferramentas disponíveis. É preciso saber utilizá-las a seu favor. Os profissionais que mais se destacarão serão aqueles capazes de combinar inteligência humana, tecnologia, adaptabilidade, aprendizado contínuo e repertório estratégico para tomar decisões mais rápidas, eficientes e relevantes.”

Legenda: O aumento no volume de dados analisados foi uma das mudanças na profissão. Foto: PeopleImages/Shutterstock

No momento de estruturar uma campanha, por exemplo, Nielly Mayre reflete que é preciso observar elementos como os objetivos gerais, o momento no qual está a marca, comportamento que esperam dos consumidores, entre outros.

“Uma ação focada em construção de marca, por exemplo, exige uma leitura diferente de uma campanha com objetivo de conversão ou geração de demanda. Eu costumo dizer que os dados são ferramentas, não o objetivo final.”

Também integrante do Grupo de Mídia do Ceará, Allana Layana, diretora de relacionamento da instituição, defende que o olhar do profissional precisa sempre trabalhar em conjunto com as variadas ferramentas que existem.

“Além disso, precisamos equilibrar diferentes meios, públicos e objetivos, sempre buscando eficiência nos investimentos e resultados consistentes, sempre embasado em dados. É uma profissão que exige aprendizado contínuo, visão estratégica, curiosidade e muita capacidade de adaptação”, avalia Allana Layana.

Presença do GMCE no mercado

As ações da atual composição do Grupo de Mídia do Ceará se iniciaram em dezembro de 2025. Desde então, o grupo vem recebendo apoio e abertura de outras entidades do mercado publicitário local. Além disso, foi feita uma parceria com os grupos de mídia da Bahia e Pernambuco, para a formação do Grupo de Mídia Nordeste, que abraça parte da região.

“As palestras, os eventos e as iniciativas do Grupo contribuem para que todos acompanhem as tendências do mercado, aprendam e evoluam juntos. Pretendemos fortalecer o ecossistema, incentivar o desenvolvimento dos profissionais e aproximar ainda mais todos os elos da nossa cadeia. Eu acredito que essa troca de experiências faz toda a diferença, principalmente em nossa área”, reforça Allana Layana.