Dia do Meio Ambiente: ação do Iguatemi Bosque troca embalagens recicláveis por estacionamento grátis

Celebrado nesta quinta-feira (5), o Dia Mundial do Meio Ambiente promove uma reflexão sobre mudanças de hábitos e preservação da natureza. Para comemorar a data, o Shopping Iguatemi Bosque está com uma ação especial de conscientização ambiental.

Hoje, os clientes poderão trocar suas embalagens recicláveis, como garrafas PET, embalagens plásticas e latinhas, por estacionamento gratuito. A ação é limitada a mil clientes. Os itens precisam estar limpos e secos.

O ponto de coleta das embalagens será na Praça da Rendeira, localizada no Piso 1, próximo a C&A. Após a entrega dos itens, os clientes receberão a liberação gratuita do tíquete de estacionamento no local.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência que une conveniência e consciência ambiental. Pequenas atitudes, como o descarte correto de embalagens, fazem uma grande diferença quando somadas”, explica o superintendente do shopping, Wellington Oliveira.