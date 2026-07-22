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Com novidades, PPA 2026 está com inscrições abertas até 07 de agosto

Um dos maiores prêmios da publicidade brasileira, o PPA celebra os principais cases e campanhas produzidas no país.

Escrito por
Hamlet Oliveira producaodiario@svm.com.br
Hamlet Oliveira
Legenda: A agência Timoneiro venceu uma das categorias do PPA 2025
Foto: Divulgação/Globo

O Prêmio Profissionais do Ano 2026 (PPA) está com as inscrições abertas. A premiação, uma das mais importantes da publicidade nacional, completa 48 anos de trajetória. Nesta edição, o PPA contará com novidades, como uma nova categoria exclusiva para estudantes.  

As inscrições podem ser realizadas no portal oficial do evento e seguem até o dia 07 de agosto. As peças inscritas precisam ter sido exibidas dentro do período de 14/07/2025 a 19/07/2026 para serem elegíveis. A data oficial da premiação está marcada para o dia 17 de novembro.  

"A criatividade do brasileiro é única e, quando aplicada à publicidade, transforma ideias em campanhas poderosas. Há 48 anos, o PPA reconhece os trabalhos de maior impacto do mercado que foram exibidos nas plataformas Globo, sempre valorizando a capacidade de incorporar elementos que traduzem a identidade do nosso país", comenta Andrea Sanches, diretora de Marketing Publicitário da Globo. 

Neste ano, algumas categorias passaram por mudanças. Uma delas foi na Classe Regional, nas categorias “Campanha” e “Filme”, que em 2026 passam a exigir um número mínimo de exibições dentro das plataformas Globo para garantir elegibilidade. 

Outra mudança foi na Classe Nacional, na categoria Filme 30”+, em que para ser elegível, basta que a peça tenha sido exibida em uma das plataformas Globo, desde que tenham sido exibidas versões mais curtas deste filme na emissora.  

Em 2025, as agências cearenses Acesso, Bolero, Timoneiro e Temprano receberam indicações na premiação, com a Timoneiro vencendo a categoria Campanha – Norte/Nordeste. 

Foco nos estudantes 

Pela primeira vez na premiação, haverá uma categoria exclusiva para estudantes de publicidade de todo o Brasil. A iniciativa está sendo feita em parceria com o Movimento LED Globo. 

Para participar, os estudantes deverão enviar uma proposta de campanha integrada nas plataformas Globo, com o tema “O papel da educação na transformação social”.  

Os trabalhos inscritos passarão por uma curadoria e três produções finalistas serão exibidos e avaliadas em uma das salas oficiais do PPA. Os vencedores serão anunciados no evento do dia 17 de novembro.  

As categorias do PPA 2026 são: 

Classe Nacional 

Nesta categoria, a premiação engloba as modalidades: 

  • Filme 30"  
  • Filme 30"+  
  • Campanha  
  • Integrada  
  • Inovações em Conteúdo  
  • Valor Social (categoria que reúne trabalhos exibidos tanto nacional quanto regionalmente) 

Classe Regional 

  • Filme  
  • Campanha 

Serviço 

Inscrições PPA 2026 

Data final: 07 de agosto 

Portal oficial: ppa.globo/inscricoes 