Cimed relança Ressaliv com nova formulação e embalagem nesta quarta-feira (22)

Marca de produtos voltada para tratar a ressaca, a Ressaliv, produzida pela farmacêutica Cimed, retornou às prateleiras das farmácias. Em parceria com a Pague Menos e Extrafarma, a Cimed realiza nesta quarta-feira (22) um evento para convidados em Fortaleza para celebrar a ocasião, com pocket show do cantor Nattan, no restaurante Vasto.

O novo portfólio da marca conta com os itens Ressaliv Pré, um suplemento alimentar líquido e em comprimido, que auxilia no funcionamento do fígado; Ressaliv isotônico em lata gaseificada nos sabores Citrus e Tangerina; e Ressaliv Dor, com função analgésica.

O relançamento será simultâneo em todas as regiões do país. A linha completa de Ressaliv já disponível nas farmácias

Embaixador da marca, Nattan também levará ativações dos produtos para shows, além de produzir conteúdos para as redes sociais.

“O mercado de produtos isotônicos é muito significativo no Brasil, somos um país tropical, onde faz calor em um longo período do ano, e tem um clima super festivo, propício para o consumo desse tipo de produto. Com o novo lançamento, teremos uma solução completa isotônica no Brasil”, explica João Adibe Marques, presidente da Cimed.

“A escolha da nossa rede de farmácias pela Cimed, para o lançamento da marca Ressaliv, reforça o nosso posicionamento estratégico de estabelecermos parcerias com grandes empresas do setor, permitindo assim o acesso a produtos de qualidade e que tragam saúde e bem-estar à população" declara Renan Vieira, Diretor Comercial de Medicamentos da Pague Menos e Extrafarma.