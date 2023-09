Check Up celebra 25 anos com festa e Luciano Szafir e Elba Ramalho entre os convidados

Um dos programas sobre saúde mais antigos da TV, o Check Up, da TV Diário, celebra 25 anos de exibição neste ano. Para comemorar a data, uma grande festa está marcada para o próximo dia 17 de outubro, no Palatium Buffet, com mais de 500 profissionais da saúde e beleza.

Para deixar a ocasião ainda mais especial, o ator Luciano Szafir, ao lado de Natália Varela, será um dos apresentadores do evento. A festa contará, ainda, com show de Elba Ramalho, além da banda Acaiaca e do pianista Paulo Rodrigo.

Durante a celebração, será realizada a entrega do primeiro Troféu Check Up, dedicado aos profissionais da saúde que mais se destacaram no programa.

Comandado pela jornalista Natália Varela desde o primeiro episódio, exibido em 1998, o programa, que começou com foco no campo da saúde, expandiu as reportagens para a área de beleza e estética, como forma de ampliar as informações para o público.

“(O programa) Tem todas as novidades da saúde, equipamentos, tratamentos que estão chegando por aqui, novas terapias. Sempre entrevistando os profissionais mais conceituados do Ceará com toda credibilidade. E também de beleza, estética, pele, cuidados com o corpo, estética em geral”, pontua a apresentadora.

Natália também destaca que o Check Up é um meio de transmitir para o público as principais inovações do mercado, de forma acessível e sempre com respaldo de entrevistas com especialistas.

Acerca da festa, Natália comenta que todos os detalhes estão sendo pensados para honrar a trajetória do programa e os profissionais que já passaram por ele.



“Para homenagear as pessoas que há mais tempo estão no programa Check Up como apoiadores, por isso a gente criou o Troféu Check Up. A intenção é que isso se torne um prêmio anual pros médicos que mais se destacam. É uma festa que vai ser muito emocionante. Uma festa de gratidão, de honra.”

Em nova campanha, Sanny Lingerie lança etiquetas contra a violência doméstica

Legenda: A linha adulta de calcinhas da marca conta com a frase “Ligue 180” na etiqueta personalizada Foto: Divulgação

Há mais de 55 anos no mercado, a Sanny Lingerie possui tradição em realizar iniciativas de conscientização em suas peças. Neste mês de setembro, as calcinhas da marca estão com etiquetas personalizadas, com a frase “Ligue 180”, em alusão à campanha contra a violência doméstica.



A iniciativa está em todas as peças adultas da marca da coleção Primavera/Verão 2024, que é assinada pela estilista Anny Dourado.



De acordo com Michelle Joca, CEO da Sanny, a empresa está sempre atenta às causas sociais. “Não por acaso, nosso slogan é ‘com você, toda vida’”, reflete.



Já nos sutiãs da Sanny, há a presença de etiquetas conscientes acerca do exame de toque, em alusão à prevenção do câncer de mama. Essa iniciativa, inclusive, já foi premiada em 2008, pela então Coelce.



“A Sanny, enquanto uma empresa focada em mulheres de todas as idades, busca colaborar com esse tipo de campanha. Procuramos somar e fazer nossa parte nas lutas femininas. Não queremos apenas vestir bem uma mulher, mas, sim, conscientizá-las a cuidar da saúde”, explica Tereza Joca, integrante da segunda geração da gestão da empresa e idealizadora das campanhas da Sanny.