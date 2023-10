Cases de agências cearenses se classificam para final do PPA 2023

Uma das principais premiações brasileiras para o mercado de publicidade, o Prêmio Profissionais do Ano (PPA 2023) divulgou a lista com os finalistas da edição deste ano. Na categoria Norte-Nordeste, as agências Temprano/Delantero e Bando Propaganda figuram entre os selecionados. A lista completa pode ser conferida no portal da premiação.

No caso da Temprano Delantero, a agência figura em duas categorias: Filme (intitulado Brisa Mães CSC) e Campanha (intitulada Brisa Bolachinha), ambas para a Brisanet, empresa cearense de telecomunicação.

Já a Bando Propaganda disputa na categoria Filme, para a empresa Cajuína São Geraldo, do popular refrigerante de caju.

A premiação final do PPA será anunciada em cerimônia no dia 30 de novembro, em São Paulo.

Neste ano, o júri foi composto por mais de 70 profissionais de comunicação e marketing, que selecionaram 70 trabalhos em nível nacional. Em comparação à edição anterior, o PPA registrou um crescimento de 45% no total de campanhas inscritas.

O prêmio já acumula 45 anos de história, tendo distribuído mais de 3 mil troféus e avaliado mais de 44 mil peças de todo o Brasil.

Grupo MRH e Capuchino Press realizam palestra gratuita direcionada para empresários e gestores

Legenda: O evento será realizado na sede do Grupo MRH Foto: Divulgação

Em parceria com a Capuchino Press, o Grupo MRH irá realizar uma nova edição do projeto Diálogos MRH, com o tema “Marketing e pessoas - como esses dois mundos são decisivos para o sucesso dos negócios”. O evento acontecerá amanhã (5), na sede da MRH.

Para participar, os interessados podem se inscrever por meio do site oficial do evento.

Na ocasião, Bosco Couto, consultor de marketing e sócio-diretor da Being Marketing será um dos convidados, ao lado das jornalistas e sócio-diretoras da Capuchino Press, Renata Benevides e Karla Rodrigues, além da professora universitária Adriana Cabral.

Advance é finalista no Effie Awards Brasil 2023

Legenda: Os dois cases selecionados foram feitos para as Farmácias Pague Menos Foto: Divulgação

A Advance está entre as finalistas do Effie Awards Brasil 2023, a edição brasileira de um dos principais prêmios mundiais de efetividade da comunicação. Com dois cases para as Farmácias Pague Menos, “Sempre Bem” e “BBB23”, a agência compõe o shortlist de um seleto grupo de 135 cases de todo o país.

Criado pela Effie Worldwide e presente em mais de 55 países, o Effie Awards é uma premiação internacional que consagra grandes ideias que dão origem a estratégias de marketing e comunicação que alcançam resultados reais e tangíveis. As agências, anunciantes e marcas mais efetivas com base nos prêmios Effie em todo o mundo figuram no Effie Effectiveness Index, atualizado anualmente.