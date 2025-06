Bob’s aposta em milk shake de milho para celebrar São João; lançamento é nesta quinta (5)

Com a chegada das festas de São João, diversas marcas se mobilizam para desenvolver produtos e campanhas alinhadas ao período. Nesse cenário, o Bob’s anuncia o lançamento do sabor milho para os milk shakes, a partir da próxima quinta-feira (5), em todas as lojas e quiosques da região Nordeste.

A iniciativa faz parte de ações de regionalização da marca. Segundo Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob's, por ser uma empresa totalmente brasileira, o Bob’s investe na diversidade cultural do país.

“O lançamento do milk shake sabor milho é mais do que uma novidade – é uma homenagem à força e à riqueza do Nordeste, que vive o São João com intensidade e alegria. Essa é uma das nossas formas de celebrar o regionalismo e, ao mesmo tempo, mostrar como é possível inovar com respeito e criatividade”, comenta Renata Brigatti.

De acordo com a diretora de marketing, a novidade propõe uma experiência regional no cardápio e reforça a presença do Bob’s nas celebrações juninas. “Se conecta com um movimento estratégico da marca de investir cada vez mais em sabores que representem os gostos e as identidades dos diferentes públicos brasileiros.”

A bebida, que estará disponível por tempo limitado, é preparada a partir de uma combinação de sabor de baunilha com calda de milho. O milkshake estará disponível nos tamanhos 300ml, 500ml e 700ml.