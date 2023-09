Aecipp anuncia nova edição do Prêmio de Comunicação e amplia para todo o Ceará

Em busca de estimular a produção local de notícias e valorizar os profissionais de mídia, a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), por meio de seu Fórum de Comunicação, anunciou a 2ª edição do Prêmio de Comunicação Aecipp.

As inscrições já estão abertas e os trabalhos podem ser cadastrados até o dia 13 de outubro, no site da Aecipp (www.aecipp.com.br). No ano passado, somente comunicadores da região do Complexo do Pecém estavam aptos a participar, mas, neste ano, produções de todo o Ceará serão consideradas.

Para a 2ª edição, serão avaliadas produções dentro da temática “Investimentos para um futuro sustentável no Complexo Industrial e Portuário do Pecém”. Serão consideradas matérias produzidas entre 01 de outubro de 2022 e veiculadas até 11 de outubro de 2023. Todos os requisitos estão disponíveis no portal oficial: http://www.aecipp.com.br/pt-br/formulario-inscricao.

Os trabalhos inscritos serão analisados por uma comissão julgadora do prêmio, composta por profissionais do mercado da comunicação e de instituições com reconhecida credibilidade e experiência.

O Prêmio abrange a produção de jornalistas, radialistas, blogueiros e geradores de conteúdo digital (podcasters, videocasters, criadores) atuantes em quatro categorias: Texto, Áudio, Audiovisual e Comunicador Local, esta última dedicada a veículos ou profissionais com sede ou residentes nos municípios de Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Paracuru, contemplando formatos em Texto, Áudio e Audiovisual.

“O Prêmio de Comunicação amplia o olhar da sociedade para o trabalho que vem sendo realizado de forma sustentável e em sinergia por empresas, academia, setor público e comunidade na região, impactando a economia cearense e influenciado positivamente toda a ambiência de negócios não só do Estado, mas do Nordeste e do Brasil”, afirma Eduardo Amaral, presidente da Aecipp.

O valor da premiação para o 1º lugar de cada categoria é de R$ 1.500,00. O anúncio dos vencedores será feito no dia 09 de novembro deste ano, por meio do site da Aecipp. Todos os premiados e participantes que cumprirem as regras do concurso receberão certificado de participação.

Top Móveis e Eletros chega aos 25 anos de atuação com campanha de aniversário

Legenda: A marca conta com 30 lojas distribuídas entre Ceará e Piauí Foto: Divulgação

Fundada em 1998, a varejista Top Móveis celebra neste ano 25 anos de atuação. Atualmente, a empresa conta com 30 lojas distribuídas pelo Ceará e Piauí, além de três centros de distribuição e e-commerce.

Para celebrar a data, a marca anuncia que passará a se chamar Top Móveis e Eletros, com novo logotipo, que terá design reformulado e contemporâneo. O anúncio da nova marca ainda será feito de forma oficial.

Hoje, a empresa gera mais de 1.000 empregos diretos e indiretos no Nordeste. Em 2020, o Diretor-Presidente da Top Móveis e Eletros, Valdemir Rolim, foi nomeado destaque varejista e empresarial pela CDL e recebeu o Troféu Iracema.