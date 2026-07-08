A TV 3.0 se aproxima: entenda como a tecnologia mudará a TV aberta no Brasil

Com a promessa de ter uma programação mais personalizada e aumentar a interatividade com a audiência, a chegada da TV 3.0 (oficialmente conhecida como DTV+) se aproxima. Atualmente, a tecnologia está em período de testes durante a Copa do Mundo em três cidades: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Ainda que não haja uma previsão oficial de quando a tecnologia alcançará nível nacional, a estimativa é de que, até 2030, as principais capitais do Brasil contem com a DTV+.

Apesar do nome popular de TV 3.0, a tecnologia é oficialmente intitulada como DTV+, uma definição elaborada pelo Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD). Na prática, será um processo de reformulação da TV aberta, com a inserção de itens interativos que antes estavam limitados à internet.

Entre as mudanças, estão melhorias na qualidade da imagem e do som, permitindo, por exemplo, transmissões até em 8K, dependendo da compatibilidade de cada televisor.

“O telespectador continua assistindo gratuitamente pelo sinal da TV, mas, com a internet conectada, passa a ter acesso a interatividade, conteúdos extras, informações em tempo real e uma experiência mais personalizada, além de imagem e som de alta qualidade. É a força e o alcance da TV aberta aliados às possibilidades do mundo digital”, explica Fábio Ambrósio, Diretor de Programação e Entretenimento do Sistema Verdes Mares.

Da mesma forma que ocorreu durante o salto da tv analógica para o sinal digital, a DTV+ demandará televisores compatíveis ou o uso de adaptadores para que a tecnologia possa ser aproveitada pelo público.

Não há necessidade de fazer troca dos aparelhos no momento: à medida em que a tecnologia for implantada, haverá um processo de adesão pela população. Ademais, as próprias emissoras ainda precisarão reformular suas programações para aproveitarem o máximo do recurso.

Oportunidades para a rede de anunciantes

Para o mercado anunciante, há um aumento na precisão dos anúncios que serão entregues aos telespectadores, por exemplo, pois será permitido um direcionamento mais eficiente para cada região.

O telespectador poderá solicitar mais informações, participar de promoções e realizar compras sem precisar sair da experiência da TV.

“Isso amplia as possibilidades para os anunciantes, que passam a combinar o enorme alcance da televisão com recursos digitais, oferecendo campanhas mais inteligentes, mais eficientes e com muito mais possibilidades de mensuração”, ressalta Fábio Ambrósio.

TVM na linha de frente da inovação

No Ceará, a TV Verdes Mares começou uma série de testes, aproveitando a exibição de partidas da Copa do Mundo, para o mercado anunciante e convidados. Na sede do Sistema Verdes Mares, foi instalado um equipamento preparado para a transmissão de partidas e demonstrações da tecnologia.

Legenda: O Sistema Verdes Mares realizou uma série de demonstrações da tecnologia. Foto: Marketing SVM

“Os convidados (de edições passadas) puderam experimentar recursos de interatividade, navegar por conteúdos complementares, visualizar novas possibilidades para programas ao vivo, esportes, entretenimento e jornalismo, além de conhecer aplicações que aproximam muito mais o telespectador da programação”, explica Fábio Ambrósio,

Segundo André Vidal Cavalcante, supervisor de engenharia do Sistema Verdes Mares, o principal desafio de implementação da tecnologia é que toda a cadeia de envolvidos evolua em conjunto, das emissoras e fabricantes até o consumidor.

“Isso envolve investimentos em infraestrutura, ampliação da base de receptores compatíveis, integração entre transmissão e internet, capacitação de profissionais e desenvolvimento de aplicações que realmente agreguem valor à experiência do público.”