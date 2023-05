Projeto da OAB promove resolução de processos judiciais de forma amigável até a quarta-feira

Com o objetivo de acelerar os processos judiciais, resolver demandas de forma amigável e contribuir para a construção de uma sociedade justa, fraterna e harmoniosa, a OAB-CE realiza, desta segunda-feira (22) até a quarta-feira (24), a primeira edição do projeto "OAB Concilia, na sede da Ordem.

A ação é uma iniciativa da Comissão Especial de Mediação e Conciliação e da Comissão de Direito Bancário, contando, segundo a ordem, com o apoio do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE).

Para a presidente da Comissão Especial de Mediação e Conciliação da OAB-CE, Adhara Camilo, o projeto "OAB Concilia" é uma ferramenta valiosa para a construção de uma cultura de paz na sociedade.

"Através da conciliação e mediação, buscamos promover a resolução de conflitos de forma pacífica, eficiente e justa. Essa iniciativa da Ordem Cearense representa nosso compromisso em oferecer alternativas viáveis e sustentáveis para a solução de disputas, evitando litígios prolongados e desgastantes", explicou.

Câmara da OAB-CE

A Câmara de Mediação e Conciliação da OAB-CE, lançada em novembro de 2022 durante a 4ª Sessão Extraordinária do Conselho Pleno, é um projeto pioneiro. O presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, destaca que a implantação da Câmara representa a realização de um antigo sonho da Ordem.

Dantas ressalta que o judiciário muitas vezes enfrenta dificuldades para lidar com a quantidade de processos e não consegue resolver conflitos de forma ágil. "Essa iniciativa é um passo importante na busca por um sistema de justiça mais ágil, acessível e centrado nas necessidades das pessoas", defendeu o presidente.

