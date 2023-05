Curso gratuito para o exercício da advocacia em Fortaleza da ESA-CE tem inscricões abertas

Entre os dias 8 e 12 de maio, a Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE), braço educacional da OAB-CE, realizará a 54ª edição do Curso Preparatório para o Exercício da Advocacia. Esta será a segunda edição da capacitação neste ano, que ocorre na sequência da edição especial do curso realizada no Cariri. O evento em Fortaleza será presencial e gratuito, no auditório da sede da OAB-CE, e abordará os mais diversos aspectos da atuação de advocacia em início de carreira.

Com o tema “Superação de desafios na advocacia”, a Aula Magna será ministrada pelos Conselheiros Federais da OAB pela OAB-CE, Hélio Leitão e Katianne Wirna, que abordarão a atuação profissional pelo viés de suas respectivas carreiras e áreas de atuação.

Segundo a organização do evento, a formação é aberta para todos os públicos, com foco na jovem advocacia e acadêmicos do Direito, que desejam aprimorar o conhecimento e qualificação profissional, adquirindo as competências exigidas no mercado. Além disso, o curso pode interessar advogados mais experientes em busca de atualização e adaptação ao novo cenário jurídico, mais tecnológico e inovador.

Seguindo o formato realizado nas últimas edições da Capital, o evento contará com cinco dias de formação com um total de 15h/a gratuitas e com certificado da ESA-CE. Ao todo, serão quatro edições do curso em 2023.

Descontos na anuidade

O curso também possibilita descontos na anuidade 2024 da OAB-CE para todos os inscritos que participarem efetivamente da programação, cumprindo com pelo menos 75% de presença, e estiverem de acordo com o que determinam os normativos da OAB-CE.

"O Curso Preparatório para o Exercício da Advocacia é referência para os novos inscritos na Ordem ou até mesmo para aqueles que desejam atualizar seu conhecimento sobre o novo cenário da advocacia. Para 2023, prevemos a realização de quatro edições deste relevante evento, incluindo o interior do estado. Com a realização do curso na região do Cariri demos mais um passo no nosso propósito de descentralizar as ações da capital e ampliar a qualificação profissional da advocacia em todo o Ceará", pontua a Secretário Geral da ESA-CE e coordenador das ações para a jovem advocacia, Átila Gomes.

O curso é realizado em parceria com a Comissão de Apoio à Advocacia em Início de Carreira da OAB-CE. As inscrições gratuitas podem ser feitas no site da ESA-CE.

Confira a programação completa:

Curso Preparatório para o Exercício da Advocacia | 52ª edição

Dia 8

19h – Aula Magna “Superação de desafios na advocacia”

Palestrantes:

Hélio Leitão – Advogado. Conselheiro Federal da OAB. Ex-assessor para Assuntos Internacionais do Governo do Ceará. Ex-secretário de Estado da Justiça e Cidadania do Ceará, Membro do IAB – Instituto dos Advogados Brasileiros. Doutor em direito constitucional. Presidente da OAB-CE (2004-2009).

Katianne Wirna Rodrigues – Presidente do INETRA – Instituto de Estudos Trabalhistas do Ceará. Conselheira Federal da OAB pela OAB-CE (2022-2024). Ouvidora Nacional da Mulher pelo Conselho Federal. Secretária da Comissão Nacional de Direitos Sociais. Tesoureira Adjunta da OAB-CE (2019/2021).



Dia 9

19h – “Advocacia para consensualidade e os meios adequados de solução de conflitos: negociação, mediação e conciliação”

Palestrante:

Gabriela Lima –Vice-presidente da Comissão de Mediação e Conciliação. Professora, pesquisadora e coordenadora de Pós-graduação na Universidade de Fortaleza. Mestre em Direito Constitucional. Doutoranda em Ciência Política.

20h20 – “Processo Digital”

Palestrantes:

Iago Capistrano Sá – Advogado de Inovação & Tecnologia do APSV Advogados. Secretário-Adjunto da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação da OAB-CE. Coordenador do Grupo de Estudos em Tecnologia Informação e Sociedade (GETIS) da Unifor. Encarregado de Proteção de Dados terceirizado. Ex-Agente de Inovação Jurídica do ÍRIS | Laboratório de Inovação e Dados do Ceará. Mentor jurídico de startups. Palestrante e professor. Especializando em Direito Digital.

Ana Luisa Schiavo Leite – Advogada de Direito Digital da SM Advogados. Coordenadora do Grupo de Estudos em Tecnologia, Informação e Sociedade da Unifor (GETIS); Secretária Geral da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação da OAB-CE. Experiência como Agente de Inovação Jurídica no ÍRIS | Laboratório de Inovação e Dados do Ceará (2021 – 2023). MBA em Direito e Tecnologia na Proteção de Dados – Unifor (cursando); Especialização em Direito digital e Inovação na prática DPO Exin Essentials (Privacy and Data Protection Essentials); Pós-graduanda em Direito Público – Legale Educacional; Auditora Interna ISO 9001.



Dia 10

19h – “Prerrogativas”

Júlio Leite – Advogado. Coordenador do Curso de Direito da Facine. Presidente da Comissão de Defesa e Assistência da OAB-CE, Professor Convidado da FGV. Mestre em Direito Constitucional (Unifor), Pós-Graduado em Direito Empresarial, e em Direito Tributário (FGV), Pós-Graduado em Processo (UFC).

20h20 – “Habeas Corpus Estratégico – Elaboração e Sustentação Oral”

Palestrante:

Sandrelle Jorge – Advogada criminalista – Sócia da Área de Direito Penal Econômico do Valença e Associados. Professora universitária. Mestra em Direito pela UFC. Conselheira Seccional da OAB-CE.



Dia 11

19h – “Ética e Marketing Jurídico”

Marco Antonio Araújo Júnior – Palestrante motivacional. Advogado, professor de Direito do Consumidor, Direito Digital e Ética Profissional Gestão das Emoções. Doutorando em Direito pela PUC/SP, Professor e Sócio fundador do Meu Curso Educacional.

20h20 – “Responsabilidade civil – atuação profissional e análise de casos”

Palestrante:

Júlia d’Alge Mont’Alverne Barreto – Advogada no escritório Braga, Lincoln e Seixas Advogados. Doutoranda em Direito Civil na Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Direito Constitucional (Unifor).



Dia 12

19h – “Gestão de Escritórios de Advocacia”

Palestrante:

Alexandre Maia – Advogado, Professor de Graduação e Pós-Graduação, Palestrante, autor de artigos e livros. Ex-consultor de Organismos Internacionais. Ex-consultor de órgãos públicos federais e estaduais. Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente. MBA em Gestão Empresarial. Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Direito Ambiental.

20h20 – “Pensão por morte e os dependentes Previdenciários”

Palestrante:

Alan Bandeira – Advogado Previdenciarista. Membro do Conselho consultivo da OAB-CE (2013-2018). Conciliador e Mediador pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. Professor convidado na Pós-Graduação em Direito Previdenciário na UNIFOR e Faculdade Estácio de Sá. Pós-Graduado em Direito e Processo Previdenciário (Faculdade Evolutivo).

