Com 2 mil novos advogados em um ano, OAB Ceará oferece capacitação para novos profissionais

Entre agosto de 2022 e julho deste ano, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitiu mais de duas mil carteiras para jovens advogados, apenas na secção Ceará. Com tantos novos profissionais no mercado, a instituição promoverá, a partir desta segunda-feira (9), uma Mentoria Jurídica com o objetivo de preparar advogados e estudantes de Direito para o dia-a-dia da profissão.

A capacitação gratuita e presencial é uma iniciativa da Comissão de Apoio ao Advogado em Início de Carreira da OAB-Ceará em parceria com a Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE). O evento ocorrerá na sede da ordem nos dias 9, 10, 11, 18 e 19 de outubro e ainda oferece a possibilidade de desconto na anuidade de 2024.

Os cinco dias de programação terão atividades teóricas e práticas, incluindo a operacionalização dos novos sistemas judiciais eletrônicos, além de mentoria jurídica externa, na qual os alunos serão acompanhados em ações judiciais para aprender tudo que é necessário para atuar com advocacia previdenciária, trabalhista e penal, a partir da orientação de especialistas na área.

"A proposta da mentoria é, em um primeiro momento, proporcionar aprendizado com os colegas mais experientes, com os quais trabalharemos questões práticas do cotidiano jurídico, incluindo manuseio dos diversos sistemas judiciais eletrônicos. Em um segundo momento, formaremos grupos com foco na afinidade pelos temas abordados, para a realização de encontros com os mentores para acompanhar atos e diligências na prática", explicou Júlia Barreto, presidente da Comissão de Apoio à Advocacia em Início de Carreira e do Conselho Jovem da OAB-CE.

Segundo Júlia Barreto, os participantes poderão, por exemplo, "participar de uma audiência trabalhista ou de custódia, fazendo com que os colegas vejam a realidade do dia-a-dia e se sintam mais seguros".

Para o Coordenador Geral de Aperfeiçoamento Jurídico e Mentoria da OAB-CE, Timóteo Fernando, “a mentoria será um momento de imersão na prática da advocacia. O jovem advogado e a jovem advogada terão a oportunidade de vivenciar casos práticos e reais do exercício da advocacia, participando de audiências, sessões em tribunais e diligências do cotidiano, do dia-a-dia do exercício da advocacia”.

Desconto na anuidade

O desconto na anuidade 2024 da OAB Ceará será possível para os inscritos que participarem efetivamente da programação, cumprindo pelo menos 75% de presença, e estiverem de acordo com o que determinam os normativos da ordem.

As inscrições são gratuitas no site da ESA-CE.

Confira a programação completa:

9/10

Mentoria em Prática Previdência

Orientadores:

João Ítalo Pompeu – Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-CE.

Simone Lima Sousa – Diretora do Instituto dos Advogados Previdenciários (IAPE) no Ceará.



Manuseio dos Sistemas Eletrônicos Previdenciaristas

Orientadora:

Rayssa Rebolças Cavalcante – Advogada da União Brasileira de Apoio aos Municípios (UBAM).



10/10

Mentoria em Prática Trabalhista

Orientadores:

Vanessa Oliveira – Presidenta da Comissão de Educação Jurídica da OAB-CE.

Rafael Henrique Dias Sales – Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-CE.



Manuseio dos sistemas eletrônicos da justiça do trabalho

Orientadores:

Celso Samuel Vieira da Costa – Advogado com atuação no Direito Trabalhista Bancário Contencioso.

Felipe Davi Marquezan – Membro da Comissão de Apoio à Advocacia em Início de Carreira e de Direito Empresarial da OAB-CE.



11/10

Mentoria em Prática Penal

Orientadores:

Júlia Barreto Damasceno – Presidente da Comissão de Apoio à Advocacia em Início de Carreira e do Conselho Consultivo Jovem OAB-CE.

João Victor Duarte Moreira – Advogado. Professor universitário.

Manuseio dos sistemas eletrônicos

Orientadores:

Plinyo Paccioly Rodrigues Santos – Advogado. Pós-graduado em Direito Penal e Criminologia (PUC-RS).

Hélio das Chagas Leitão – Mestrando em Direito Constitucional pela Unifor.

18/10

Oratória Jurídica

Orientador:

David Sombra Peixoto – Secretário-Geral da OAB Ceará para o mandato 2022-2024.

Mediação e Conciliação

Orientadoras:

Adhara Silveira Camilo – Vice-presidente da Comissão Nacional da OAB em Mediação e Conciliação.

Gabriela Lima – Vice-presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB-CE.

19/10

Apresentação do formato prático da mentoria externa

Reunião com os mentores

