Caixa de Assistência dos Advogados de Ceará, Caace, celebra 80 anos nesta quinta-feira

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace) completa 80 anos nesta quinta-feira (18). A instituição atua no âmbito assistencial da OAB-CE.

O aniversário será comemorado com uma solenidade marcada para as 19h na sede da OAB-CE. Segundo a Caace, o evento terá a participação de expoentes da advocacia local e nacional, quando homenageará personalidades que ajudaram na construção e consolidação da Caace nas últimas oito década.

O presidente da entidade, Waldir Xavier, falou sobre a importância da data e exaltou sua existência para a classe advocatícia. "É, sem dúvida, um dia de alegria, de celebração para a advocacia. A Caace surgiu com a vocação de prestar assistência, de servir à categoria. São oito décadas fazendo isso com maestria, de forma incansável e com muita dedicação", disse.

A Caace está presente na Capital e no Interior, em 17 subsecções, ofertando serviços de saúde a advogados e seus dependentes.

A instituição conta ainda com uma rede conveniada com mais de mil estabelecimentos que ofertam descontos e vantagens em produtos e serviços para a categoria, incluindo descontos em cinemas, emissão de certificado digital e uma plataforma gratuita de publicações jurídicas.

Mais informações

Solenidade de 80 anos da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace)

Data: 18 de maio

Horário: 19h

Local: Sede da OAB-CE (Av. Washington Soares 800 - Guararapes)

Traje: Passeio Completo

