Mares ao Mar: uma bandeira para nossa vida

A sustentabilidade ambiental é um desafio global que requer a participação ativa de todos os setores da sociedade. Embora grandes empresas e governos tenham um papel fundamental na implementação de práticas sustentáveis, o cidadão comum também pode contribuir significativamente para a construção de um mundo mais sustentável.

O Sistema Verdes Mares, como maior grupo de comunicação do estado do Ceará, entende que seu papel de educar é de suma importância, afinal de contas, mais de 5,5 milhões de cearenses vivem algum tipo de experiência com algum de nossos veículos todos os dias. Nossa mensagem é um serviço de grande impacto na mudança de hábitos por uma cidade, um estado e uma vida melhores.

Temos uma nova bandeira

A coluna de hoje explora os diferentes hábitos que os indivíduos podem adotar em suas vidas para reduzirem seus impactos ambientais. Ajudar a entender um pouco como cada um pode contribuir com o mundo é o objetivo máximo da mais nova bandeira do Sistema Verdes Mares. É com alegria e espírito de urbanidade que neste junho de 2023, mês que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, nasce o MARES AO MAR, um compêndio de conteúdos, ações e projetos que visa a melhorar o cotidiano, a saúde, o ambiente, ajudando a atrair melhores práticas para formar um cidadão melhor para o mundo.

Nossa prática faz o nosso mundo

Já não é de hoje que o tema sustentabilidade rodeia a nossa vida com ideias de práticas e hábitos modernos e coerentes com o desafio que o mundo nos apresenta. Elenquei algumas das práticas que mais tiveram buscas por informações nos sites de pesquisas nos últimos 2 anos. São elas:

Redução do consumo excessivo;

Escolha de produtos sustentáveis;

Práticas de reciclagem e reutilização;

Uso racional de energia elétrica em residências;

Adoção de tecnologias eficientes, como lâmpadas LED e eletrodomésticos de baixo consumo energético;

Utilização de energias renováveis;

Promoção do transporte público, caronas e uso de bicicletas;

Adoção de veículos elétricos ou híbridos;

Redução das emissões de carbono através do planejamento de rotas e condução consciente;

Preferência por alimentos orgânicos e de origem local;

Redução do consumo de carne e adoção de uma dieta mais baseada em vegetais;

Evitar o desperdício de alimentos;

Práticas de compostagem;

Uso de sacolas reutilizáveis e garrafas de água;

Recusa de produtos descartáveis e embalagens excessivas.

Ao adotar hábitos sustentáveis em suas vidas, os cidadãos comuns têm o poder de contribuir para um mundo mais sustentável. Embora cada ação individual possa parecer pequena, seu impacto coletivo é significativo.

É essencial que os indivíduos estejam conscientes de sua capacidade de fazer a diferença e de se comprometerem. Faço uma pergunta: quantas das ações acima listadas você pratica? Se acha que apenas você ou a sua casa influencia pouco no resultado por um meio ambiente melhor, talvez você deva ler os números abaixo.

Um indivíduo faz muita diferença

Confere aí o que você, sozinho, pode fazer:

Se cada pessoa reduzir o consumo de plástico em apenas 10%, cerca de 22 milhões de toneladas de resíduos plásticos podem ser evitados anualmente, segundo a ONU Meio Ambiente);

Economizar energia elétrica desligando equipamentos em stand by pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 100kg por família por ano (Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos EUA);

Substituir uma lâmpada incandescente por uma lâmpada LED pode economizar até 80% de energia e durar até 25 vezes mais (Fonte: Departamento de Energia dos EUA);

Se cada família reduzir sua temperatura de aquecimento em 2°C durante o inverno, pode-se economizar cerca de 2 toneladas de emissões de CO2 por ano (Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos EUA);

Se uma pessoa deixar de utilizar o carro por apenas um dia por semana, pode reduzir suas emissões de carbono em cerca de 1.600kg por ano (Fonte: Departamento de Transportes do Reino Unido);

Substituir um carro de combustão interna por um veículo elétrico pode reduzir as emissões de CO2 em, aproximadamente, 2,5 toneladas por ano (Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos EUA);

Adotar uma dieta baseada em vegetais pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 50% em comparação com uma dieta baseada em carnes (Fonte: Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas);

Reduzir o desperdício de alimentos em 25% poderia alimentar cerca de 870 milhões de pessoas que sofrem de fome no mundo (Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura);

A reciclagem de uma tonelada de papel pode salvar cerca de 20 árvores e economizar 7 mil galões de água e 4.100 quilowatts-hora de energia (Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos EUA);

Se cada pessoa usar uma garrafa de água reutilizável em vez de garrafas plásticas descartáveis, pode-se evitar o uso de aproximadamente 1.460 garrafas por ano (Fonte: Fundo Mundial para a Natureza).

Nós entendemos que nem todos podem aplicar muitas dessas práticas no dia a dia. A barreira econômica existe e precisa ser levada em consideração. Entretanto, a questão educacional pode servir de apoio para o entendimento de como essa barreira pode ser vista por um outro prisma. Nosso papel com o MARES AO MAR será o de usar nossos veículos de comunicação para educar e acelerar as mudanças.

Compreender o potencial significativo que os cidadãos comuns têm de contribuir com um mundo mais sustentável através de suas escolhas e comportamentos diários pode melhorar a saúde de todos nós. Isso importa muito, e a mudança de hábitos entrega um resultado fantástico. Duvida?

Se você se preocupa com a sua vida, preservar é uma ótima ideia

A educação ambiental vai muito além das plantinhas, dando de presente algo essencial para todos nós. Vejamos como esses números estão relacionados à melhora de nossa saúde:

Reduzir o consumo de plástico pode ajudar a evitar a contaminação de alimentos e água por substâncias químicas prejudiciais à saúde humana;

Minimizar o uso de produtos químicos e embalagens desnecessárias pode reduzir a exposição a toxinas que podem afetar o sistema respiratório e causar problemas de saúde;

Economizar energia elétrica reduz a queima de combustíveis fósseis, o que diminui a poluição e melhora a qualidade do ar, reduzindo problemas respiratórios e doenças relacionadas à poluição;

Ambientes com melhor eficiência energética, como o isolamento térmico adequado em residências, também podem contribuir para a prevenção de doenças respiratórias e melhora do conforto térmico;

Reduzir o uso de veículos motorizados, especialmente os movidos a combustíveis fósseis, diminui a poluição e melhora a qualidade do ar, reduzindo problemas respiratórios, alergias e doenças cardiovasculares;

Promover formas de transporte ativo, como caminhada e pedaladas, incentiva um estilo de vida mais dinâmico, o que contribui para a prevenção de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas;

Adotar uma dieta baseada em vegetais, com menor consumo de carnes processadas e alimentos ultraprocessados, pode ter benefícios significativos para a saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardíacas, obesidade e certos tipos de câncer;

Preferir alimentos orgânicos e de origem local pode reduzir a exposição a resíduos de pesticidas e promover uma alimentação mais nutritiva;

A prática de reciclagem e redução de resíduos sólidos contribui para a prevenção de doenças transmitidas por vetores e melhora a higiene e a qualidade sanitária das comunidades;

A gestão adequada de resíduos evita a contaminação do solo, da água e do ar, prevenindo problemas de saúde associados à exposição a substâncias tóxicas.

Vê como vale a pena fazer "apenas" a nossa parte? Se sua vida importa, mudar os hábitos deveria ser algo também muito importante no seu cotidiano.

Cientes do poder que a educação tem de transformar; cientes que as práticas são muitas vezes possíveis para todos; cientes que sem cuidados básicos e espírito de comunidade não teremos passos evolutivos em nossa sociedade; e cientes do papel social de nossa empresa, traremos, a partir do segundo semestre de 2023, um projeto que não tem data para terminar. Com ele, temos apenas o desejo e a responsabilidade de ensinar que um mundo mais sustentável é possível e vale a pena sair do campo das ideias.

Aqui, no Sistema Verdes Mares, esse mundo vai sair do papel e vai para o ar, pois, com o Mares ao Mar, temos o dever de ensinar que todos precisam preservar.