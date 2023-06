Como o mercado vende soluções para a sociedade do cansaço

Você entra no elevador e pergunta para um pseudo conhecido:



- Tudo bem?

A pessoa responde:

- Tudo bem. Só um pouco cansado.

A sociedade moderna vive um “acostumamento” com a nova realidade de uma produtividade tirana que impõe um cenário que nos obriga a ser produtivos para não parecermos inúteis para o mundo. Essa sociedade é marcada por ritmos acelerados, pressões constantes e um aumento da demanda por produtividade que não respeitam as diferenças da individualidade humana.

A sociedade moderna, que busca cliques e fama como mensuração da própria “evolução” na busca incessante por conquistas e sucesso, enfrenta um desafio que se tornou uma característica intrínseca de nossas vidas: o cansaço.

Estamos falando do cansaço mental. Não discutiremos o cansaço provindo de uma anemia ou de um exercício físico. A base aqui se encontra no cansaço de uma busca por algo que não se conecta com nossas verdadeiras vontades.

Falo aqui com a propriedade de quem teve que buscar ajuda para compreender as próprias capacidades de aprendizado e produtiva e, assim, conseguir entregar muito dentro das possibilidades de quem tem um real déficit de atenção. Algo diagnosticado de forma profissional e, desde então, com ótimas fórmulas de tratamento e acompanhamento. Não é uma receita de bolo. Nossa individualidade obriga que a busca para tratar os nossos anseios seja algo singular. Porém, o mercado não trabalha exatamente no modelo alfaiate para tudo e, assim, nasce uma série de serviços para resolver o cansaço do mundo.

O portfólio contra o cansaço

Eis que emerge um mercado de serviços voltados para tratamento e alívio dessa exaustão, que se assemelha aos conceitos apresentados por Byung-chul Han em seu livro "A Sociedade do Cansaço".

Nesta obra, Han descreve a sociedade contemporânea como uma sociedade de hiperatividade, na qual a pressão para ser produtivo e alcançar o sucesso pessoal se torna opressiva. Ele argumenta que essa sociedade, em contraste com a sociedade disciplinar descrita por Michel Foucault, não mais sofre pressões externas. Nosso algoz mora dentro de nossas cabeças.

A vida apresentada nas redes sociais faz com que tenhamos uma versão editada da vida alheia. Sabe aquele trailer do filme que parece ser irado, mas, assistindo ao filme todo, você vê que não é lá essas coisas? Pois é. A gente vê o trailer da vida dos outros nas redes sociais e quer que o filme da nossa vida pareça a missão impossível do Tom Cruise. Já, já, tem gente viajando do lado de fora do avião só para economizar e não perder a “trip”.

Dentro desse contexto, o mercado de serviços que tratam o cansaço surge como uma resposta às demandas de uma sociedade esgotada.

Empresas e empreendedores perceberam a necessidade de oferecer soluções para o exaurimento físico e mental, buscando proporcionar bem-estar e recuperação para um público-alvo que só cresce. Uma das principais áreas desse mercado é o setor de bem-estar e autocuidado. Spas, clínicas de massagem, centros de ioga e meditação, entre outros estabelecimentos ganham cada vez mais destaque como refúgios para a busca de relaxamento e alívio do estresse. Esses locais oferecem serviços que promovem o relaxamento muscular, a redução da ansiedade e o restabelecimento do equilíbrio mental.

Além disso, serviços relacionados à saúde mental também têm ganhado espaço nesse mercado. Terapias individuais ou em grupo, coaching, aconselhamento e programas de mindfulness são apenas algumas das opções disponíveis para aqueles que buscam apoio emocional e psicológico. Esses serviços visam a tratar e prevenir condições comuns na sociedade atual, como a Síndrome de Burnout, depressão e ansiedade.

Aqui, cabe uma questão importante. O problema da sociedade mora em uma autocobrança. Métodos coaching feitos por despreparados só ampliam a angústia, levando à melancolia e à depressão, sob uma promessa de você se tornar alguém "de alta performance". Talvez você vire uma alta tristeza. Pense nisso antes de entregar sua vida para alguém que apenas foi frustrado em algo e, agora, quer ser a solução dos outros. Um bom caminho mora no mundo dos psicólogos. Eles realmente estudaram. Têm profissionais bons e ruins, mas os ruins pelo menos têm uma base.

A tecnologia não perde a vez

Outra vertente desse mercado está relacionada à tecnologia. Aplicativos de meditação, programas de sono, gadgets que monitoram a qualidade do sono, softwares de gerenciamento de tempo e produtividade são apenas alguns exemplos das ferramentas digitais disponíveis para auxiliar no combate ao cansaço e na promoção do bem-estar. Essas soluções tecnológicas buscam equilibrar a relação entre o uso da tecnologia e a necessidade de desligamento e descanso.

É importante ressaltar que, embora o mercado de serviços tech relacionados ao cansaço seja uma resposta a um problema social real, este mercado também pode contribuir para a manutenção do ciclo de exaustão. A busca incessante por serviços e soluções para o cansaço pode se tornar mais um fator que só nos pressiona, pois mensura nossa situação, mas não trata. Às vezes, só mostra que estamos mal e aumenta nossa frustração.

Cansaço faz suas cifras

As pessoas estão cada vez mais conscientes da importância do autocuidado e da necessidade de combater os efeitos negativos do cansaço crônico. Os números não mentem.

De acordo com a PWC, o setor de bem-estar e autocuidado tem apresentado um crescimento notável. Em 2019, o mercado global de spas e bem-estar foi avaliado em cerca de US$ 128,6 bilhões; e estima-se que alcance US$ 190,8 bilhões até 2026, com uma taxa de crescimento anual composta por, aproximadamente, 5,9% durante esse período. Esse aumento da demanda reflete a busca das pessoas por refúgios que proporcionem relaxamento, rejuvenescimento e alívio do cansaço.

Além disso, o mercado de serviços relacionados à saúde mental também tem demonstrado um crescimento significativo. Segundo relatórios, o mercado global de serviços de saúde mental atingiu cerca de US$ 141 bilhões em 2019; e espera-se que atinja US$ 242 bilhões até 2027, com uma taxa de crescimento anual composta por, aproximadamente, 7,9% durante o período previsto. Esse aumento reflete a crescente conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental e a busca por serviços que ajudem a tratar e prevenir condições relacionadas ao cansaço e ao estresse.

No campo da tecnologia, os aplicativos de meditação e bem-estar também têm experimentado um crescimento considerável. Relatórios indicam que a receita global gerada por aplicativos de meditação ultrapassou US$ 1,2 bilhão em 2020; e espera-se que alcance US$ 2,08 bilhões até 2023. Isso demonstra a crescente adoção dessas ferramentas digitais como uma forma conveniente e acessível de buscar alívio do cansaço e do estresse.

Além das receitas geradas diretamente pelos serviços e produtos oferecidos, esse mercado também impulsiona outros setores, como o turismo de bem-estar e as indústrias de alimentação saudável e suplementos nutricionais. Esses setores estão interligados e se beneficiam mutuamente, criando uma cadeia de valor que contribui para o crescimento econômico geral.

Quanto você gosta de você?

Em suma, o mercado de serviços que tratam o cansaço tem apresentado um crescimento promissor nos últimos anos, impulsionado pela conscientização crescente sobre a importância do bem-estar e da saúde mental. Ocorre que as soluções são paliativas.

Vamos lembrar que a cobrança moderna está dentro de nós

Você trabalha com o que gosta? Você se alimenta com o que gosta? Você se exercita praticando algo que gosta? Você se relaciona com pessoas que te fazem bem? Seus objetivos te levam a crescer em dinheiro ou em felicidade? Seguir uma vida com metas que servem para provar para os outros alguma imagem ou hábito, ou riqueza que não está diretamente atrelado ao bem-estar CANSA. No final, por estar fazendo tantas coisas que não te fazem bem, vale se perguntar: você realmente gosta de si? "Aaaah, mas tem que ser saudável". Sim, uma grande verdade. Vale lembrar que ser feliz também é um ato de saúde.