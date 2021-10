Vicunha compra fazendas no Ceará para produzir e exportar manga

Exclusivo: o agronegócio cearense está ganhando um parceiro de grande porte! A Vicunha Agroindustrial – uma das maiores produtores e exportadores brasileiras de manga – anunciou nesta sexta-feira que acaba de adquirir duas fazendas no Ceará, uma em Quixeré, outra em Beberibe, ambas pertencentes à PTLA Exportação e Importação.

As duas fazendas já produzem, em 180 hectares, 4.500 toneladas de manga, de diversas variedades, o equivalente a 200 contêineres destinados à exportação.

Esta informação foi transmitida ontem, em Madri, pelo CEO e acionista do Grupo Vicunha, Ricardo Steibruch, ao secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho (Sedet) do Governo do Ceará, Sílvio Carlos Ribeiro.

Os dois encontraram-se na Fruit Attraction, uma das maiores feiras mundiais de frutas e hortaliças, que anualmente, nesta época do ano, se realiza na capital da Espanha.

O diretor de produção da Vicunha Agroindustrial, agrônomo cearense Altamir Martins, disse à coluna que, nas duas fazendas agora adquiridas, há áreas ainda inexploradas, nas quais a empresa pretende diversificar sua produção com outros cultivos.



Segundo Martins, a Vicunha deverá incluir a produção terceirizada de pequenos e médios produtores no comércio internacional de frutas, o que já é uma boa notícia para outros pequenos produtores de manga de outras regiões do Ceará.

“Ja exportamos 4 milhões de caixas de mangas e 500 mil caixas de uvas”, revelou Altamir Martins.

A Vicunha Agroindústria, que já produz frutas (principalmente manga) no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, e no Polo Fruticultor de Petrolina, em Pernambuco, passa a produzir, também, no Ceará.

“Desejo salientar a intensa sinergia do Grupo Vicunha com o governo do Ceará. Enxergamos nessa parceria a possibilidade de ampla expansão de nossas atividades no estado. Estou particularmente muito entusiasmado, como cearense que sou”, disse Altamir Martins.

Empresa do Grupo Vicunha, a Finobrasa Agroindustrial, que emprega 1.200 pessoas na época do pico de safras, fatura R$ 100 milhões/ano, mas espera duplicar essa receita em três anos. Ela tem 6 packings house para beneficiamento e embalagem de suas frutas.