VBP da agropecuária brasileira bate recorde: R$ 1,15 trilhão

Segue forte a agropecuária brasileira! O Valor Bruto da Produção (VBP) de 2023, obtido com base nas informações de novembro pasdsado, alcançou o valor recorde de R$ 1,159 trilhão, 2,5% superior em valores reais ao obtido no ano de 2022, que foi de R$ 1,131 trilhão.

O valor da produção das lavouras cresceu 3,8%, tendo atingido R$ 813,0 bilhões. O valor estimado para a pecuária é de R$ 346,9 bilhões, com redução de -0,6% em relação a 2022.

A divulgação de safras pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra o resultado favorável da produção neste ano: 319,9 milhões de toneladas.

Vários produtos alcançaram recorde de produção como a soja, milho, cana-de-açúcar, café e batata inglesa. Pouca alteração deve ocorrer até o final de 2023, pois com exceção do trigo em algumas regiões, as demais lavouras estão colhidas.

As exportações do agronegócio, de janeiro a novembro deste ano, foram um dos fatores que na divulgação das contas nacionais divulgadas pelo IBGE em dezembro afetaram positivamente o Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária.

As exportações geraram U$ 139,58 bilhões, sendo que 36,61% do valor foram embarcados para a China.