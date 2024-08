Unimed Fortaleza investe R$ 4 milhões e moderniza seu hospital

Novidade! A Unimed Fortaleza acaba de inaugurar, totalmente remodelado, o quarto andar do seu Hospital Unimed Fortaleza – localizado na rua Visconde do Rio Branco – que ganhou uma nova ala com 20 acomodações, cada uma com dois leitos; a ampliação da Agência Transfusional do Hemoce, onde estão armazenadas e disponíveis as bolsas de sangue para transfusão; a remodelação dos banheiros para melhor acessibilidade; e a modernização do hall de acesso ao andar.

Foram investidos na reforma mais de R$ 4 milhões.

A reforma fez parte de uma série de modernizações estruturais que vêm sendo implementadas pela Unimed Fortaleza para garantir assistência de excelência e suporte aos procedimentos de alta complexidade dos seus dois hospitais – o outro é o novíssimo Hospital Unimed Sul, instalado e em plena operação no bairro Luciano Cavalcante.

"Esta entrega tem um valor especial para nós, especialmente neste ano em que o Hospital Unimed Fortaleza celebra 25 anos de dedicação à saúde. Acreditamos que essas melhoras reforçam nosso compromisso com a qualidade do atendimento e com o bem-estar dos nossos pacientes," como diz a Dra. Fernanda Colares, diretora de Recursos Próprios da Unimed Fortaleza.

Para o presidente da Unimed Fortaleza, Dr. Marcos Aragão, a remodelação do hospital está em linha com o compromisso de oferecer um atendimento de qualidade e moderno.

“A entrega do reformado quarto andar nos dá uma sensação de dever cumprido. Remodelar o hospital foi providência que contribui também para a otimização do serviço de qualidade, cada vez mais moderno, que oferecemos aos nossos clientes, médicos e colaboradores”, afirma o Dr. Marcos Aragão.

Fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 médicos que se uniram por meio do cooperativismo, a Unimed Fortaleza integra o Sistema Nacional Unimed. A Cooperativa tem hoje 370 mil clientes e cerca de 4 mil médicos cooperados.

A Unimed Fortaleza possui uma ampla rede credenciada de cl´[inicas, laboratórios e hospitais, além de uma rede própria da qual faz parte o Hospital Unimed, com nível máximo de acreditação hospitalar na metodologia Qmentum concedida pela Quality Global Alliance (QGA), sendo o maior hospital do Ceará em número de leitos (305) e o maior do sistema Unimed no Brasil.

Conta, também, com o Hospital Unimed Sul, que possui serviços de emergência pediátrica, internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Oncologia Pediátrica, além de um centro cirúrgico moderno. A rede própria conta, ainda, com 11 laboratórios, cinco Clínicas Unimed, oito Clínicas de Saúde Integral, além de programas como a Medicina Preventiva.