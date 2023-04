Um concerto musical para homenagear a cidade de Fortaleza

Amanhã, terça-feira, 11, dia do 297º aniversário da cidade de Fortaleza, a Orquestra de Câmara Sons do Infinito preparou uma surpresa para os que amam a boa música: um concerto que terá como palco o Complexo AliceS, localizado na rua Lourival Correia Pinho, 149 - Parque Manibura.

“Vamos levar ao público canções que falam da nossa cidade, que nos lembram o povo e a beleza desta capital que é forte por natureza. Além disso, vamos apresentar algumas peças da música erudita. A ‘Sons do Infinito’ é uma jovem orquestra que tem o propósito de emocionar as pessoas com música de qualidade e assim contribuir para a formação de plateia. Acredite, o cearense também gosta de música clássica”, enfatiza Isaías Alexandre – maestro da orquestra.

Durante o espetáculo, o público assistirá, também, à apresentação de uma renomada cantora lírica. A mezzo-soprano Graciela Araya virá especialmente de Berlim, onde mora, para participar do concerto em Fortaleza. Graciela desenvolve carreira internacional desde o início dos anos 80. Como artista convidada, ela já se apresentou em alguns dos principais palco do mundo, como a Royal Opera, em Londres; a Opera Nacional de Paris, La Monnaie, e Opera de Vlaamse, na Bélgica; Opera De Nederlandse, na Holanda; La Fenice, Teatro dell'Opera di e Teatro Regio, na Itália; The Metropolitan Opera House, em Nova Iorque; Opera de Los Angeles; Opera de Seattle, Novo Teatro Nacional de Tóquio e Festival de Bregenz.

“Estou muito grata em poder retornar a Fortaleza, principalmente para participar desse espetáculo que vai celebrar os 297 anos da capital do estado do Ceará. A cidade tem toda a minha admiração pela sua dedicação às artes em todas as suas formas de expressão. Por isso, será com muito prazer que estarei presente nesse concerto, para o qual estão todos convidados”, diz Graciela Araya.



Na apresentação em Fortaleza, Graciela juntar-se-á à soprano Paula Magh, aos tenores Antônio Garcia e Ricardo Máximo, e aos 25 músicos da Orquestra de Câmara ‘Sons do Infinito’.