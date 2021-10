TV chinesa revela: cearense exportará camarão para a China

Uma equipe de televisão da China mostrou ontem, para 300 milhões de chineses, uma reportagem sobre a produção da Samaria Camarões, uma empresa do Grupo Samaria, liderada pelo empresário cearense Crstiano Câmara.

Com imagens aéreas que mostram toda a operação do complexo agroindustrial da fazenda da Samaria Camarões, no município potiguar de Potiporã, a reportagem é a segunda que, em menos de cinco dias, a tevê chinesa produziu e colocou no ar com empresas carenses cujos produtos deverão ser incluídos da dieta da população da China.

A primeira, exibida na semana passada, mostrou as fazendas de plantação de melão da Agrícola Famosa, em Icapuí, no Leste do Ceará, eem Mossoró, no vizinho Rio Grande do Norte.

Ontem, a segunda reportagem exibiu detalhes da produção da Samaria Camarões, incluindo sua área industrial, seu gigantesco laboratório e suas câmara frigoríficas.

Falando à repórter chinesa, Cristiano Maia não deixa dúvida de que sua empresa está preparada para iniciar exportações de seu camarão para a China, o maior mercado consumidor do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes.

Ele disse que a Samaria, por meio do Ministério da Agricultura do Brasil, já pediu autorização para começar a exportar para os chineses.

“A autorização ainda não saiu, mas deve estar saindo, pois vou feita mais de um ano. A pandemia deu um freio em muita coisa, mas, graças a Deus, já estamos saindo dela e deveremos ser habilitados para exportar para a China, que já é um mercado de outros produtos brasileiros, como carne de boi, de frango, frutas. Nós também vamos entrar nesse navio. A China tem muita gente querendo comer e nós estamos prontos para produzir”, afirmou Cristiano Maia.

O Grupo Samaria é integrado por empresas que operam na construção rodoviária, na fabricação de rações para animais (sua fábrica de Maracanaú está sendo mais do que duplicada para atender à demanda nordestina e nacional), na produção de agropecuária (leite, carne e camarão).