Suécia escolhe avião da Embraer para substituir seus Hércules C-130

Na sexta-feira passada, a Bolsa de Valores brasileira Bovespa registrou forte queda de 1,43%, mas as ações da Embraer, terceira maior fabricante de aviões do mundo, valorizaram-se em mais de 7%.

A empresa, que é uma das maiores exportadoras do país, tem sido beneficiada pela subida do dólar e, também por boas notícias. Por exemplo:

Ontem, o governo da Suécia anunciou que escolheu o C-390 Millenium, uma aeronave a jato com dois motores, fabricado pela Embraer, para substituir sua frota de Hércules C-130, um muito antigo avião norte-americano que tem quatro motores turbo hélices.

Por trás dessa decisão está o fato de que o Brasil ampliará em 25% a compra que fez em 2010 de 36 caças Gripen, fabricados pela empresa sueca Saad.

O governo da Suécia ainda não disse quantos aviões C-30 Millenium irá comprar da Embraer, mas só a divulgação desta notícia impactou positivamente as ações da Embraer na Bolsa de Valores.

Uma ação da Embraer está valendo hoje R$ 53,79, mais do que vale uma ação da Petrobras.

E a agenda econômica desta semana marca para esta segunda-feira, 11, logo mais às 8h30, a divulgação do Boletim Focus, do Banco Central, que virá com as projeções dos economistas das 100 principais instituições financeiras do país para a inflação, os juros, o PIB e a balança comercial.

Amanhã, 12, será divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que, na quarta-feira da semana passada, aumentou em meio ponto percentual a taxa de juros Selic.

A ata deverá trazer alguma sinalização sobre o que o Copom pretende fazer em sua próxima reunião, em dezembro. As apostas dos economistas são no sentido de que haverá mais uma elevação da Selic em outro meio ponto percentual.

Na quarta-feira, 13, depois de amanhã, o Banco Central divulgará o IBC-BR, que é um índice que mede a atividade econômica e, também, uma espécie de prévia do PIB para este ano.

Ao longo desta semana, aguarda-se, em qualquer um dos seus dias, o anúncio do pacote fiscal do governo, que poderá vir robusto ou esquálido. Se robusto, significará que os ministros Haddad e Tebet conseguiram dobrar seus colegas do núcleo duro do governo com assento no Palácio do Planalto. Se vier raquítico, o mercado reagirá negativamente.