SRH anuncia: em agosto, Eixão das Águas, duplicado, operará

Ouvido com muita atenção pelo auditório, o secretário de Recursos Hídricos (SRH) do governo do Ceará, Ramon Rodrigues, disse que, até o próximo ano, está assegurado o abastecimento de água para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e, também, para as suas atividades econômicas.

Ele falou durante duas horas para 28 empresários cearenses da agropecuária, com os quais se reuniu segunda-feira, 13, e a quem transmitiu outra boa notícia: no fim deste ano, estará pronta a duplicação do Eixão das Águas, cuja vazão máxima saltará dos atuais 11 m³ por segundo para 22 m³ por segundo.

Ramon Rodrigues foi saudado pelos empresários Tom Prado, coordenador do grupo, e Jorge Parente, um dos seus fundadores, que destacaram, com elogios, a qualidade técnica do titular da SRH. Exibindo uma série de slides que ilustraram sua fala, o secretário foi direto ao ponto: a estação das chuvas de 2026 foi boa para a agricultura e a pecuária, que agora colhem uma safra robusta de grãos e fibras – a pecuária celebra a boa colheita de volumosos que estão sendo ensilados para a alimentação dos rebanhos na estiagem deste segundo semestre.

Ele disse que a pluviometria de 2026 foi franciscana para a recarga dos grandes açudes. Porém, o que foi acumulado será suficiente para a travessia deste e do próximo ano.

O orador deixou os agropecuaristas contentes ao anunciar que a duplicação do Eixão das Águas começará a ser utilizada, parcialmente, a partir do próximo mês de agosto, “o que impactará positivamente no atendimento de todas as demandas autorizadas” pela Cogerh e pelos comitês de bacias. Até dezembro, porém, a obra estará totalmente concluída, ou seja, operando com a máxima vazão. As suas águas cairão no açude Pacajus, do qual serão transferidas por bombeamento para o canal que o liga ao Pacoti, maior reservatório da RMF.

Quando as águas do rio São Francisco forem novamente bombeadas para o Ceará e chegarem ao Castanhão, estará garantido, de forma definitiva, o abastecimento de água de Fortaleza e das cidades de sua Região Metropolitana e, também, dos projetos agropastoris do Baixo Jaguaribe, incluindo a Chapada do Apodi.

O secretário Ramon Rodrigues disse que, agora, o foco do governador Elmano de Freitas e da SRH é a conclusão do Ramal do Salgado, derradeiro trecho do Projeto São Francisco de Integração de Bacias (PISF), que encurtará em 150 km a viagem das águas do Velho Chico até o açude Castanhão.

Além do Ramal do Salgado, a SRH acompanha, com interesse redobrado, as obras de recuperação da barragem Negreiros, em Pernambuco, que integra o Canal Norte do PISF, e os serviços de recuperação de uma motobomba da Estação Elevatória de Salgueiro, na qual serão instaladas mais duas bombas, em fabricação na China, as quais elevarão a capacidade de bombeamento para 50 m³ por segundo (hoje, essa capacidade é de 26 m³ por segundo).

“Isto será útil e importante para o estado do Ceará, levando-se em conta a possibilidade de confirmação de um forte El Niño”, acentuou o titular da SRH.

Outro ponto de preocupação do secretário Ramon Rodrigues é com o açude Fronteiras, em atrasada construção na geografia de Crateús, no Oeste cearense. Ele torce para que a obra de construção desse reservatório alcance, na sua barragem, a cota suficiente para acumular 10% de sua capacidade, ou seja, 50 milhões de m³.

“Esse volume já seria suficiente para abastecer a população da área urbana de Crateús que se localiza numa região cuja pluviometria foi raquítica neste ano. Para isso, é necessário que o Dnocs, responsável pela obra, acelere a contratação de nova empresa construtora e negocie o reajuste para que se alcance, pelo menos, essa cota da barragem, enquanto se aguardam condições melhores para a conclusão total do projeto de engenharia, que depende de ajuste de um trecho da rodovia federal que será afetada pelas águas do Fronteiras e, ainda, de ajuste no trecho da ferrovia que, igualmente, será alagado quando o açude estiver acumulando sua capacidade total de 500 milhões de m³.

Ao fim de sua palestra, Ramon Rodrigues informou que a SRH precisa de contratar pelo menos 20 técnicos para tornar mais eficiente seu sistema de fiscalização. A equipe técnica que têm hoje a SRH e a Cogerh foi formada há 30 anos pelo então secretário Hipérides Macedo. Esse time montou e hoje gerencia o sofisticado sistema de produção, administração e distribuição de água no Ceará, mas quase todo ele está prestes a aposentar-se.

ALÔ, INMETRO! TUBO DE PASTA TEM MESMO 80 MILIGRAMAS?

Só o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) é capaz de, técnica e legalmente, dar resposta à pergunta acima. Este colunista, que utiliza creme dental pelo menos duas vezes por dia, desconfia de que o conteúdo anunciado na embalagem do produto – 80 ml – não corresponde à verdade.

Ao manipular o tubo de pasta dental, os dedos de minhas mãos sentem a impressão de que há, dentro da bisnaga, mais ar do que o permitido (se essa injeção de ar for mesmo consentida), o que reduz o volume do creme para a escovação dos dentes.