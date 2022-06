Sindlacticínios e IEL-Ceará qualificam equipe de vendas das empresas

Profissionais de venda das empresas de lacticínios do Ceará participaram, sexta-feira, 10, e sábado, 11, na Casa da Indústria, de um curso de Técnicas de Vendas ministrados por especialistas do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-CE), organismo vinculado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Participaram do curso 60 agentes de venda, que foram qualificados em novas estratégias para o melhor desempeno de suas atividades.

Para o presidente do Sindicato da Indústria de Lacricínios do Ceará (Sidlaticínios), José Antunes Mota, a iniciativa do IEL-CE veio ao encontro dos objetivos das empresas de lácteos, que, entre seus objetivos, se inclui o de oferecer não apenas produtos de alta qualidade, mas pessoal qualificado para a melhor relação com os clientes do comércio varejista.

Por sua vez, o presidente da Rede Lácteos, Nelson Prado, também presente ao rápido evento de abertura do curso, disse que as novas Técnicas de Vendas ajudarão a expandir para as empresas da rede “valores primordiais, como a união e a ética”.

Ele disse ainda que o relacionamento das empresas que integram a Rede Lácteos é baseado em muita confiança, o que lhes tem proporcionado ganhos intangíveis.

“Nossa Rede Lácteos surgiu com a ideia de unificação, com base na cultura da cooperação, com o objetivo de gerar novos negócios, aumentar a lucratividade e gerar força para o segmento e parceiros. O que nós buscamos é fortalecer a parceria entre as indústrias participantes, inclusive na área de vendas”, acrescentou Nelson Prado.

O presidente do Sindlacticínios, Antunes Mota, fez questão de ressaltar: “Entre nós, existe concorrência, mas é uma concorrência leal, não predatória. Este curso melhorará ainda mais a qualidade do nosso pessoal de vendas”.

O curso teve carga horária de 12 horas e foi ministrado pela professora Cristiane Buhamra, doutora em Administração de Empresas, com mais de 20 anos de experiência em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Administração e Marketing, desenvolvendo estratégias mercadológicas no segmento educacional e corporativo.

Ela é docente na Unichristus e coordenadora do curso de graduação em Administração de Empresas da Faculdade Lourenço Filho.