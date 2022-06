Pinheiro inaugura bandeira Ofertão em Quixeramobim

Na próxima quarta-feira, 29, a rede cearense Supermercado Pinheiro inaugurará sua primeira loja de bandeira Pinheiro Ofertão.

Ela foi construída na cidade de Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará.

A nova bandeira do Pinheiro operará sob o conceito “mais barato todo dia”, para o que oferecerá um mix de produtos com 6 mil itens, “com preços acessíveis e descontos diferenciados”, como informa o sócio e CEO da empresa, Honório Pinheiro, acrescentando: "É a tendência do varejo".

A nova loja localiza-se na Rua Dr. Antônio Pinto de Mendonça, 1450, no bairro Duque de Caxias, em Quixeramobim, e tem 1.800 metros quadrados, dando emprego a mais de 200 colaboradores.

O início das operações do Pinheiro Ofertão faz parte do plano de expansão do Supermercado Pinheiro, que chega a 17 lojas, em 9 municípios cearenses.



Até o fim deste ano, a rede completará 20 lojas, uma vez que serão inauguradas mais uma nova loja em Aracati/CE, no dia 5 de julho; no Porto das Dunas, em Aquiraz; e em Maranguape, com as quais o seu quadro de pessoal estará dando emprego direto a 2.800 pessoas.



“Nosso plano de expansão fortalece nossa missão de sermos o Bom Vizinho nas comunidades onde atuamos, nos consolidando como uma das principais redes varejistas em atuação no Ceará, gerando empregos e arrecadação para o Estado. O Pinheiro Ofertão chega com um novo conceito de negócio, onde temos um mix com preços diferenciados e a qualidade de atendimento que o Supermercado Pinheiro sempre oferece”, afirma Honório Pinheiro.