Operadora Oi investe na transformação digital

Prepara-se a Oi, ao longo dos últimos dois anos, para uma grande transformação digital. A pandemia proporcionou uma enorme aceleração na adoção de ferramentas que haviam sido desenvolvidas.

Com os processos de automação e a expansão do atendimento aos clientes por meios digitais, que já concentram 85% das interações em canais como Minha Oi e Joice, a operadora registrou nos últimos nove meses uma economia de R$ 136 milhões e o volume de chamadas para os seus call centers caiu 27%.

Protagonista entre os canais digitais, a Joice - Inteligência artificial da Oi, que fornece código de barras, envia fatura e ajuda nas necessidades de reparo - ultrapassou em setembro último seis milhões de contatos, mais do que o dobro do alcançado no mesmo mês de 2019.

No mesmo período, o aplicativo de relacionamento com o cliente Minha Oi aumentou seu uso em 15%, registrando nove milhões de acessos. A empresa ampliou o acesso ao atendimento digital em seus canais para dar mais agilidade aos usuários e melhorar a experiência do cliente, garantindo conexão durante 24 horas.