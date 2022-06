Oi e Huawei lançam no Brasil tecnologia inédita em fibra ótica

Novidade tecnológica! A Oi lançou nestaterça-feira,14,com pioneirismo na América Latina a tecnologia FTTR (Fiber To The Room) – solução inovadora, desenvolvida pela chinesa Huawei, que chega com a fibra ótica nos diversos cômodos da residência ou empresa do cliente sem necessidade de realização de obra e sem interferir na decoração dos ambientes.

Leia Também

A tecnologia garante uma nova dimensão em conexão, permitindo aplicações como videoconferências, vídeo 8K, realidade virtual, transmissões ao vivo e HD multicanal, além de casa inteligente e outras soluções de IoT, que é a Internet das coisas.

A novidade, lançada com o nome de Oi Fibra X, vem complementar o portfólio de serviços de fibra da Oi, atendendo a uma demanda cada vez maior dos usuários por serviços digitais inovadores com conexão estável e de altíssima velocidade que garantam a melhor qualidade de navegação em todos os ambientes das casas ou das empresas, em qualquer momento.

Demonstração feita para jornalistas hoje em Blumenau (SC) evidenciou que a solução FTTR é capaz de prover ao usuário 1Gbps de velocidade em qualquer cômodo da residência. Com a solução FTTR, o usuário terá a experiência de ter 1Gbps de velocidade em qualquer dispositivo que estiver conectado.

“O grande desafio para cabear com fibra a casa do cliente é a necessidade de usar a tubulação interna existente. Muitas vezes, os dutos estão obstruídos ou demandam obras, pois estão atrás de móveis ou é necessário perfurar paredes. Sabemos que isso é um grande transtorno para o cliente, por conta de sujeira e pela possibilidade de danificar algo. Com o FTTR, podemos cabear muito rapidamente uma casa ou um apartamento grande de forma limpa e eficiente, pois a fibra é instalada por fora da parede aplicada por meio de uma ferramenta específica para essa finalidade”, explica Ricardo Drumond Andrade, diretor de Tecnologia e Operações da Oi.



"A Huawei orgulha-se de fazer parte do lançamento da tecnologia FTTR no Brasil em conjunto com a Oi. A novidade permitirá que mais lares brasileiros tenham uma experiência de uso melhor do wi-fi. Esta parceria com a Oi simboliza nosso compromisso com a inovação, dessa vez com a primeira oferta da tecnologia FTTR a consumidores em toda América Latina. A Huawei investe muito em pesquisa e desenvolvimento, e busca trazer sempre inovações para o mercado de TIC no Brasil”, afirma Sun Baocheng, CEO da Huawei Brasil.



A Oi iniciou a oferta da Oi Fibra X hoje em um lançamento controlado que foi realizado na cidade de Blumenau (Santa Catarina) e se estenderá gradativamente para outras cidades onde a companhia disponibiliza seu produto de internet por fibra ótica, a Oi Fibra.