No Apodi, Ceará começa corrida pela Agropecuária 4.0

Desde ontem e até domingo, na Fazenda Flor da Serra, na Chapada do Apodi, em Limoeiro do Norte, pequenos produtores de leite, selecionados em várias regiões do Ceará, estão reunidos no programa Nordeste Leiteiro.

É um período de imersão, durante o qual, por meio de palestras técnicas e aulas práticas, aprenderão sobre como produzir mais com menos, para o que terão contato com as novas tecnologias.

Trata-se de iniciativa conjunta do Instituto Luís Girão e da Trainer DG, empresa de consultoria do empresário Carlos Matos, com o apoio do Grupo Betânia Lácteos, empresa cearense líder do mercado de lacticínios do Nordeste.



O objetivo do programa é implementar, no Ceará e no Nordeste, “a nova pecuária, a Pecuária 4.0”, como disse a esta coluna o hoje consultor Carlos Matos, que foi secretário de Agricultura Irrigada no governo Tasso Jereissati.

Antes de ser secretário, Carlos Matos, como presidente da Associação Cearense de Avicultura do Ceará (Aceave), no início dos anos 90 do Século passado, ficou negativamente impressionado com a baixa e ridícula produtividade da pecuária cearense de então: 750 litros/ano por vaca.



Por essa época, ele lançou o programa Pasto Verde, que, um ano depois de implementado, fez subir aquela produtividade para 6 mil litros de leite/ano por vaca, o que elevou a renda anual do produtor para mais de R$ 100 mil por hectare/ano – ele revela.



Foi uma mudança radical. Tão radical que, nos primeiros 20 anos deste Século, o estado do Ceará foi e segue sendo o único que na região nordestina – ao longo de sete anos de baixíssima pluviometria – aumentou sua produção leiteira.

Agora, em parceria com o Instituto Luís Girão, assim chamado em homenagem ao fundador do Grupo Betânia Lácteos, o consultor Carlos Matos e a cadeia cearense produtiva do Leite têm uma nova e ousada meta: elevar a produtividade da pecuária cearense para 10 mil litros de leite/ano por vaca.

“É perfeitamente possível alcançá-la em cinco anos ou bem menos. Temos novas tecnologias, dispomos de avanços na ciência biológica, no trato do solo, na irrigação, na produção e na silagem de alimentos para o rebanho. Cabe-nos juntar tudo isso às novas políticas de inovação, principalmente às do Banco do Nordeste, que está disposto a financiar esse esforço”, afirma o entusiasmado Carlos Matos.



NOVIDADE NO NÁUTICO ATLÉTICO CEARENSE

Atenção! Vai reabrir o Boteco Praia, um dos mais famosos botecos de Fortaleza, que até antes da pandemia funcionava na Praia de Iracema.

Integrante do mesmo grupo que é dono dos restaurantes Tio Armênio, Zio Cucina e Tasquinha do Tio, o Boteco Praia ressurgirá, até o próximo mês de outubro, dentro do belo e tradicionalíssimo Náutico Atlético Cearense, com entrada pela Avenida Desembargador Moreira.

O novo Boteco Praia será produto do arquiteto Zezinho Santos, o mesmo que projetou os restaurantes Tio Armênio dos shoppings Iguatemi e RioMar Fortaleza.

CASACOR 2021 SERÁ NA AVENIDA RUI BARBOSA

Neste ano, a Casa Cor Ceará – um evento que reúne os melhores arquitetos e decoradores do estado – terá como local a residência do saudoso empresário Philippe Boris, na Avenida Rui Barbosa, 901.

Uma área de 3 mil metros quadrados será ambientada por alguns dos mais respeitados nomes da arquitetura do Ceará, que projetarão diferentes espaços nos quais utilizarão, para decoração, os diferentes materiais do artesanato cearenses.

Por falar em arquitetura: os novos e modernos edifícios comerciais de Fortaleza já estão replicando o que, de forma pioneira, foi implantado no edifício BS Design: a instalação, nas vagas das garagens, de tomadas de energia para o recarregamento das baterias dos automóveis elétricos.

É um item comum hoje nos modernos e futuristas projetos arquitetônicos das grandes cidades do mundo.

TERMACO NA EXPOSIÇÃO MUNDIAL DE DUBAI

Carlos Maia, sócio e CEO da Termaco, uma das grandes empresas de logística do Ceará, confirma: ele e sua empresa estarão presentes à Exposição Mundial de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A Feira, que será aberta no próximo mês de outubro, durará seis meses.

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, participará do evento com um estande que terá 400 metros quadrados, em cuja área exibirá o que atrai a atenção dos investidores do mundo: os hubs Portuário, Aeroportuário, de Informática e de Hidrogênio Verde.

A participação cearense na Expo Mundial de Dubai – à qual aderiu também a Federação das Indústrias (Fiec) – e acontecerá durante o mês de fevereiro.

MINISTRO MARINHO HOJE NA FIEC

Hoje, às 18 horas, na Casa da Indústria, sede da Fiec, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, assinará a Portaria que regulamenta a renegociação das dívidas de empresas do Norte e do Nordeste com o Finam e o Finor.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que será o anfitrião do ministro, está pessoalmente convidando o empresariado a comparecer ao evento, pelo qual as lideranças nordestinas lutaram nos últimos 10 anos.

FORTALEZA GANHA IMOBILIÁRIA DIGITAL

Plataforma imobiliária digital, com presença nas principais praças brasileiras, a Quinto Andar já está operando em Fortaleza.

Administradora de imóveis, como as grandes de tradicionais cearenses, ela promete desburocratizar e tornar mais rápido o processo de aluguel para o seu proprietário e para o inquilino, o que os concorrentes locais também concedem.

Já ensinavam nossos avós: quanto mais cabras, mais cabritos.

REDE ACAL AMPLIA LOJA DE CAUCAIA

Reaqueceu mesmo o varejo de material de construção. Aaqui está uma prova:

A rede cearense de lojas Acal Home Center ampliará, no próximo mês de agosto, sua unidade de Caucaia, cuja área de vendas saltará de 706 metros quadrados para 2 mil metros quadrados.

Mais: o mix de produtos da loja aumentará em 20% com a ampliação do estoque.

Outra novidade: a loja de Caucaia venderá também pelo modo online.

“Percebemos que Caucaia tem uma grande demanda de material de construção ainda não atendida, razão pela qual estamos a fazer esse investimento, disponibilizando serviço e estoque de pronta entrega para evitar que o cliente se desloque de lá até Fortaleza”, como explica Cabral Neto, diretor comercial da Acal.

CEARÁ GERA 206 MW DE ENERGIA SOLAR EM TELHADOS

Informa a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar): O Ceará ultrapassou 14 mil conexões de geração própria de energia solar em telhados e pequenos terrenos.

Na geografia cearense, já são gerados 206,3 MW em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e até em prédios públicos.

Apesar disso, a potência instalada de geração própria de energia solar no Ceará situa o apenas na nona posição do ranking nacional da Absolar.

Segundo a entidade, o Ceará responde por apenas 3,4% do parque fotovoltaico brasileiro na modalidade geração própria.



O estado tem 14.422 conexões operacionais, distribuídas em 181 de seus 184 municípios.



CRIADA A FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC-CEARÁ

Uma boa notícia: está sendo lançada a Faculdade de Tecnologia Senac-Ceará, que acaba de receber credenciamento do Ministério da Educação, com nota máxima nas avaliações preliminares.

A nova faculdade, que oferecerá cursos de graduação de dois e dois anos e meio, iniciará suas atividades no primeiro semestre de 2022 com aulas nos três turnos.

A Faculdade de Tecnologia Senac-Ceará funcionará na Avenida Tristão Gonçalves, 1245, no centro da cidade de Fortaleza.

SANTA LÚCIA PRODUZ TRIGO NO MARANHÃO

Em marcha batida para verticalizar sua empresa Santa Lúcia, que tem na vizinha Maracanaú um moinho de trigo e uma fábrica de massas e biscoitos, o empresário Alexandre Sales informa:

Começa na próxima semana, na região de Balsas, no interior do Maranhão, o plantio de trigo numa área de 100 hectares, tudo em parceria com produtores locais.

Toda a produção será consumida pela sua empresa, que também mantém, no Ceará, produção de trigo na Chapada do Apodi, para o que conta com apoio técnico-científico da Embrapa e parceria com a Agrícola Famosa, nas terras da qual o projeto é executado.