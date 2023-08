Missão cearense vai a Israel em busca de inovação

Este conteúdo é apoiado por:

Uma missão reunindo empresários, altos funcionários do Governo do Estado e representantes do universo acadêmico do Ceará viajará na próxima quinta-feira, 31, para Israel, onde, durante 10 dias, conhecerá os projetos israelenses na área da inovação tecnológica aplicada à indústria e à agropecuária.

Organizada pela Trainer DG, empresa do consultor Carlos Matos, ex-secretário de Agricultura Irrigada do estado, que está celebrando 15 anos de atividades, a viagem terá quatro objetivos: intensificar a colaboração entre universidades, empresas e governo e aprender com o ecossistema de inovação de Israel; ampliar a colaboração acadêmica do Ceará com Israel; dinamizar as relações comerciais entre as duas partes; e buscar inovações de ruptura e tendências em temas estratégicas comuns.

“Entre esses temas estratégicos, incluem-se a transformação digital, a Inteligência Artificial, a logística, a biotecnologia e a inovação”, como informa Carlos Matos, que, em parceria com a Universidade Ben Gurion, organizou a programação da missão.

Integrarão o grupo os empresários Bruno Girão, sócio e CEO da Alvoar (antiga Betânia Lácteos), e David Girão, diretor da mesma empresa; Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec); Fábio Régis, sócio e CEO do Sítio Barreiras, maior produtor de bananas do Ceará e do Nordeste; Marcos Lima, CEO da Integral Mix; Francisco Baltazer, fruticultor; Raimundo César, presidente da Federação das Associações de Produtores do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi (Fapija); Airton Júnior, CEO do Grupo Distrimédia; Daniel Busgaid, CEO da DB Guindastes; José Climar Andrade, sócio e diretor do Êxito Supermercados.

Também integrarão a missão dois executivos da Federação das Indústrias (Fiec) – Sampaio Filho, seu diretor de Inovação, e Marcos Soares, presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC).

A missão terá a presença de três representantes do Governo do Ceará – os secretários executivos do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, e do Comércio, Serviços e Inovação, Fábio Feijó, e o presidente da Funcap, Raimundo Costa Filho.

A comunidade acadêmica estará presentada pela vice-reitora da Universidade Federal do Ceará, doutora Diana Azevedo, e pelo vice-reitor do IFCE, professor Ivan Holanda.

O prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, o seu colega de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, e o secretário do Desenvolvimento Econômico de Limoeiro do Norte, Ederson Castro, representarão os municípios cearenses na missão.

O grupo – integrado por 24 pessoas – será recebido e acompanhado, durante toda a viagem, pelos professores doutores israelenses Raphael Bar-El, Dafna Swartz e David Bentonlila, que, em parceria com o ex-secretário de estadual de agricultura, Pedro Sisnando, construíram o que é hoje uma relação de mútuo interesse econômico, social, científico e cultural do Ceará e de Israel.

“O que vamos ver ao longo da nossa programação é o que tem hoje Israel na ponta tecnológica, principalmente nos setores da indústria, da agricultura e da pecuária”, antecipa Carlos Matos, que acrescenta:

“Veremos, também, modelos de gestão israelense na área pública, e é por isto que integrarão nossa missão dois prefeitos municipais do Sertão Central, que verão o que é possível fazer em condições hostis, com as existentes na região do deserto de Israel”, explica Matos.

O presidente da Federação da Agricultura do Ceará, Amílcar Silveira, não esconde seu objetivo nessa viagem: “Conhecer o que Israel está fazendo na agropecuária, estudar a possibilidade de transferência de sua tecnologia para o Ceará e com ela abrir novas oportunidades de negócio para o produtor rural cearense. Temos alto interesse na área da tecnologia para a agricultura irrigada, na recuperação de áreas degradadas, na organização associativa por meio de cooperativas, enfim, vamos a Israel com a intenção de buscar inovação”.

Missões empresariais – quando integradas por quem produz, por quem investe, por quem estuda os processos tecnológicos e por quem tem a responsabilidade de dirigir o bem público – são instrumentos importantes para a atualização do conhecimento. Israel é, sem dúvida, um dos centros mais importantes da inovação tecnológica, razão pela qual essa nova missão cearense está indo para o lugar certa, na hora certa.