Ministros de Lula estão em Tauá para reunião com agropecuaristas

Os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e da Pesca, André de Paula, estão na cidade de Tauá, na região dos Inhamuns, onde s reúnem com empresários da agropecuária do Ceará. Antes da reunião, eles, visitaram a Fest Berro 2023, feira agropecuária que reúne criadores de rebanhos bovino, ovino e caprino do interior cearense.

A reunião dos agropecuaristas com os ministros da Agricultura e da Pesca debaterá questões ligadas à ameaça de importação de camarão do Equador, que quer desovar no Brasil seus estoques excessivos, algo que os EUA e o México já rejeitaram, e também o problema criado pela excessiva importação de leite em pó da Argentina e Uruguais e até da Nova Zelândia.

Em nome dos criadores de camarão, participará da reunião o empresário Gentil Linhares; representando os pecuaristas e os industriais beneficiadores de leite do Ceará, estará o empresário José Antunes Mota, presidente do Sindicato das Indústrias de Lacticínios do Ceará.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, disse há poucos instantes à coluna que a expectativa é de que a reunião tenha um feliz, ou seja, que os ministros Carlos Fávaro e André de Paula recebam com simpatia a reivindicação dos líderes da agropecuária cearense