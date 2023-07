Ministro da Pesca visita fábrica da Samaria Rações

Acompanhado do presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante, o ministro da Pesca, André de Paula, visitou a fábrica da Samaria Rações, uma empresa do Grupo Samaria, controlado pelo empresário Cristiano Maia.

A fábrica, localizada na margem Norte do IV Anel Viário, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, produz rações para animais, incluindo camarões.

Cristiano Maia é o maior criador de camarões do Brasil e sua fábrica cearense (ele tem outra em Goiana, em Pernambuco) é a maior da região nordestina, comercializando seus produtos para vários os estados do Nordeste e do Norte do país.

O ministro André de Paula também visitou a unidade industrial de beneficiamento de pescado da Compex, em Fortaleza. Ao final das duas visitas, ele disse:

"O Ceará tem um papel central no mapa da pesca e da aquicultura no Brasil. Estar aqui e conhecer as experiências vitoriosas é muito importante. O Ceará é o estado que mais exporta e mais produz camarões, que mais produz lagosta, e a lagosta daqui que é exportada é o item central da nossa balança de produtos. Então estar aqui no Ceará e visitar casos de sucesso, como a Samaria e a Compex, nos anima. São exemplos que queremos ver multiplicados no país inteiro".