M. Dias Branco capta R$ 811 milhões para incentivar agricultura

Em Comunicado ao Mercado, distribuído nesta segunda-feira, a cearense M. Dias Branco, líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos, anunciou que captou R$ 811 milhões por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio.

Esses recursos serão investidos na promoção e incentivo à agricultura sustentável dos fornecedores da empresa.

É a seguinte a íntegra do Counivado de M. Dias Branco:

"A M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (“M. Dias Branco” ou “Companhia”) comunica que, concluiu a captação de R$ 811.644.000,00 (oitocentos e onze milhões e seiscentos e quarenta e quatro mil reais) por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) classificados como Títulos Verdes. A demanda pelos CRAs chegou a R$ 2,3 bilhões, equivalente a 2,9 vezes o valor inicial de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais). O risco da emissão dos CRAs atribuído pela Fitch Ratings Brasil Ltda. foi “AAA”.

"Os recursos serão utilizados para promover e incentivar a agricultura sustentável dos fornecedores da empresa, garantindo a melhoria contínua da segurança alimentar e nutricional dos produtos ofertados aos consumidores. Esta iniciativa faz parte da estratégia de incentivar o fornecimento de matéria prima no longo prazo, comprometendo os fornecedores e a companhia com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), e reforça a posição da M. Dias Branco como referência em sustentabilidade no Brasil.

"O enquadramento na categoria de título verde contou com a avaliação externa da Resultante, escritório especializado na agenda de integração ESG e fornecedora de pareceres para títulos temáticos. O processo de avaliação revisou os critérios e políticas da companhia para compra de insumos e realizou uma verificação de conformidade socioambiental dos fornecedores incluídos nos termos da emissão.

"A captação foi feita por meio da emissão de duas séries de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia, que serviram de lastro para os CRAs. O prazo de vencimento da primeira série é de sete anos e de dez anos para a segunda série. No bookbuilding realizado no último dia 03 de março de 2021, a empresa fixou as taxas de juros em 3,7992% e 4,1369% para cada série, além de correção pelo IPCA.

"A operação foi coordenada pelo Bradesco BBI (coordenador líder), XP Investimentos e Itaú BBA. Os coordenadores foram assessorados legalmente pelo escritório de advocacia Demarest e a companhia teve como assessoria legal a banca Pinheiro Neto Advogados.

"Finalmente, o Itaú BBA atuou como assessor exclusivo na obtenção da classificação de Títulos Verdes."